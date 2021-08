Rund um Olympia: Alle Entscheidungen vom 4. August im Liveticker

Nach einem spektakulären elften Olympiatag aus deutscher Sicht wollen die DOSB-Athleten am Mittwoch mit weiteren Medaillen nachlegen. Ob es bei der Leichtathletik oder auch dem Springreiten dafür reicht, erfahrt Ihr hier bei Rund um Olympia.

Uhrzeit Wettbewerb ab 2 Uhr Zehnkampf Herren 100m ab 2.05 Uhr Speerwurf Herren Qualifikation ab 2.35 Uhr Siebenkampf Frauen 100m Hürden ab 2.55 Uhr Zehnkampf Herren Weitsprung ab 2.55 Uhr Tischtennis Damenmannschaft Halbfinale, Deutschland-China ab 3.35 Uhr Siebenkampf Frauen Hochsprung ab 4.30 Uhr 400m Hürden Frauen Finale ab 4.40 Uhr Zehnkampf Herren Kugelstoßen ab 5.30 Uhr Skateboard Park Frauen Finale ab 11.30 Uhr Zehnkampf Herren Hochsprung ab 12 Uhr Springreiten Einzel Finale (14 Uhr Stechen) ab 12.05 Uhr Siebenkampf Frauen Kugelstoßen ab 12.25 Uhr Tischtennis Herrenmannschaft Halbfinale, Deutschland-Japan ab 12.30 Uhr Synchronschwimmen Duett Frauen Finale ab 13 Uhr 3000m Hindernis Frauen Finale ab 13.16 Uhr Hammerwerfen Herren Finale ab 13.30 Uhr Siebenkampf Frauen 200m ab 13.50 Uhr Beachvolleyball Viertelfinale Herren mit Thole/Wickler ab 14.05 Uhr 800m Herren Finale ab 14.30 Uhr Zehnkampf Herren 400m ab 14.55 Uhr 200m Herren Finale

2.08 Uhr: Weitere Infos: Die Siebenkämpferinnen um Carolin Schäfer legen um 2:35 Uhr mit den 100 m Hürden los. Johannes Vetter will in der Quali beim Speerwerfen ein Ausrufezeichen setzen, gleich geht es los. Um 4.30 Uhr steht später das Finale über 400 m Hürden der Frauen an.

2.04 Uhr - Zehnkampf: Die 100m gehören nicht zu den Stärken Kauls, entsprechend entwickelt sich der Lauf. Kaul wird in 11,22 nur Siebter, aber das ist Saisonbestleistung. Immerhin. Kevin Mayer aus Frankreich landet hinter Victor aus Grenada auf Platz zwei. Gerechnet wird mit einem Duell zwischen Mayer und der Weltjahresbester Damian Warner aus Kanada um den Olympiasieg.

2 Uhr: Schnell der Blick ins Nationalstadion, denn die Könige der Leichtathletik legen los. Der Zehnkampf wird mit dem 100m-Rennen eröffnet, auch Weltmeister Niklas Kaul ist gefordert. Zu den Topfavoriten zählt er nicht, aber man weiß ja nie.

1.59 Uhr - Skateboard: Um 2 Uhr ist die jüngste deutsche Olympionikin im Einsatz, Lilly Stoephasius legt mit dem Skateboard in der Park-Disziplin los. Die Berlinerin ist erst 14 Jahre alt, in dieser Sportart nichts besonderes. Stoephasius hofft auf eine Top-10-Platzierung, acht schaffen es ins Finale. Wir drücken die Daumen.

1.45 Uhr: Da es momentan ansonsten noch recht ruhig zugeht, hier mal ein schneller Überblick, was heute noch so los ist. Im Tischtennis stehen für die deutschen Herren- und Damen-Mannschaften die Halbfinals im Teamwettbewerb auf dem Programm, bei den Damen geht es um 3 zur Sache, bei Boll und Co. erst am Mittag (12.25 Uhr). Zudem bestreiten Thole/Wickler im Beachvolleyball ihr Viertelfinale um 13.50 Uhr. Die Entscheidung im Springreiten fällt ab 12 Uhr, kurze Zeit später will Gesa Felicitas Krause über 3000m Hindernis um die vorderen Plätze kämpfen. Gehen wir es an!

1.42 Uhr - Freiwasser: Übrigens: Die weiteren Medaillen gehen an Sharon van Rouwendaal (NED) und Kareena Lee (AUS).

1.40 Uhr - Golf: Derweil geht es seit knapp einer Stunde beim Golf der Frauen zur Sache, im Kasumigaseki Country Club ist die Amerikanerin Nelly Korda die große Favoritin. Deutschland ist durch Sophia Popov vertreten, die auf eine gute Platzierung hoffen kann. Etwas schwerer wird es für Caroline Masson.

1.35 Uhr: Lange Zeit sah es danach aus, als könnte das deutsche Duo sogar ins Medaillenrennen eingreifen, am Ende reichte es "nur" für die Plätze 5 und 10. Beck liegt lange vorne und hält sich bis zum Schluss in der Spitzengruppe auf, der Sieg geht aber an die Brasilianerin Ana Marcela Cunha.

1.33 Uhr: Was ist heute drin? Ganz so spektakulär dürfte es leider nicht werden, aber schauen wir doch einfach mal. Die Nacht startete mit dem Freiwasserschwimmen über 10 km der Frauen, mit Finnia Wunram und Leonie Antonia Beck waren auch zwei deutsche Starterinnen dabei.

1.30 Uhr: Herzlich willkommen zum zwölften Wettkampftag in Tokio. Was für einen irren Dienstag haben wir hinter uns, es war der erfolgreichste Tag für Team Deutschland bisher - sieben Medaillen, darunter Gold für Malaika Mihambo und im Bahn-Vierer mit einem irren Weltrekord. Auch Silber im Kunstturnen (Lukas Dauser am Barren) sieht man nicht allzu häufig und natürlich dürfen gleich drei Medaillen beim Segeln nicht unter den Tisch fallen. Hier kriegt Ihr nochmal eine Übersicht in unserem Format "Olympia kompakt".

