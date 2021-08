Olympia - Hinze muss in im Kerin den Hoffnungslauf - Friedrich weiter

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze (Cottbus) muss auf ihrer nächsten Medaillenmission bei den Olympischen Spielen einen Umweg nehmen. Während Lea-Sophie Friedrich (Dassow) als Siegerin ihres Keirin-Vorlaufs am Mittwoch mühelos in das Viertelfinale einzog, verpasste Mitfavoritin Hinze die direkte Qualifikation.

Die 23-Jährige, die am Montag zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe im Izu Velodrome gemeinsam mit Friedrich Silber im Teamsprint gewonnen hatte, kann im Hoffnungslauf ab 10.26 Uhr MESZ noch den Sprung in die nächste Runde schaffen. Das Viertelfinale findet am Donnerstag (9.06 Uhr MESZ) statt.

Friedrich hatte ihr Rennen von vorne bestritten und souverän gewonnen. "Ich hatte keine Lust, in irgendeine Rangelei zu kommen. Ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist und ich Erste geworden bin", sagte die 21-Jährige in der ARD.