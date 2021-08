Speer-Star Vetter qualifiziert sich erst im letzten Versuch

Topfavorit Johannes Vetter (Offenburg) hat seinen Angriff auf Olympia-Gold holprig begonnen. Der deutsche Speerwurf-Rekordhalter übertraf in der ersten Qualifikations-Gruppe am Mittwochmorgen erst im letzten Versuch mit 85,64 m die zum direkten Einzug in die Entscheidung am Samstag (13.00 Uhr MESZ) geforderten 83,50 m.

Vetter, mit 97,76 m zweitbester Speerwerfer der Geschichte, hatte zuvor mit 82,04 und 82,08 zwei schwache Würfe gezeigt. "Das war eine Rhythmusgeschichte, im dritten Versuch hat es dann einigermaßen geklappt, aber da bin ich etwas weggerutscht. Knapp 86 m sind keine so schlechte Weite, aber da muss noch was kommen", sagte er und wiederholte sein Gold-Ziel: "Dafür bin ich hier, dafür kämpfe ich."

Der Weltmeister von 2017, der vor fünf Jahren in Rio als Vierter eine Olympia-Medaille knapp verpasst hat, war zwischen Ende April und Ende Juni bei sieben Wettkämpfen in Serie stets über 91 Metern geblieben. Zuletzt zeigte seine Formkurve allerdings leicht nach unten. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) fehlt in Tokio verletzt.