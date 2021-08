Olympia - Ordentlicher Start für Golferinnen Popov und Masson

Bei perfektem Golfwetter in Tokio ist Sophia Popov (St. Leon-Rot) und Caroline Masson (Gladbeck) am Mittwoch ein ordentlicher Start ins olympische Turnier geglückt. Auf dem Par-71-Platz im Kasumigaseki Country Club spielten die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Masson und British-Open-Champion Popov jeweils Runden auf Platzstandard und belegten den 23. Platz im 60-köpfigen Feld.

Popov beendete mit ihrem Start in Japan einen Familien-Fluch. Ihre amerikanische Mutter hatte sich als Schwimmerin für Moskau 1980 qualifiziert - dann kam der US-Boykott. Auch ihr Bruder, ein Leistungsschwimmer, träumte vergeblich von den Spielen, er scheiterte knapp an der Qualifikation für London 2012.

Seit Golf 2016 olympisch ist, "war es für mich ein klares Ziel, irgendwann einmal mit dabei sein zu können", hatte Popov nach ihrer Ankunft in Japan erklärt, und "weil ich zwei andere Leute repräsentieren muss, von denen ich das Gefühl habe, dass sie in der Vergangenheit hätten dabei sein können." Dass Mutter und Bruder die 28-Jährige wegen des strengen Corona-Protokolls in Tokio nicht begleiten dürfen, ist für Popov "wahrscheinlich der härteste Teil".

Erste Spitzenreiterin war die Schwedin Madelene Sagström. Die 28-Jährige blieb mit 66 Schlägen fünf unter Par und führte mit einem Schlag Vorsprung vor der Inderin Aditi Ashok und Nelly Korda aus den USA. Deren Schwester Jessica Korda war schlaggleich mit Popov und Masson. Vater der beiden Korda-Schwestern ist Petr Korda, der 1998 die Australian Open im Tennis gewonnen hatte.

Das Turnier der Männer hatte Xander Schauffele, ein US-Amerikaner mit deutschem Pass, vor Rory Sabbatini (Slowakei) und T.C. Pan (Taiwan) gewonnen. Hurly Long (St. Leon-Rot) und Maximilian Kieffer (Düsseldorf) hatten die Plätze 35 und 45 belegt.