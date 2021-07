In diesem Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Tokio statt. Die nächsten Sommerspiels sind bereits vergeben. Wir zeigen Euch, wo und wann sie stattfinden werden.

Heute ist es endlich soweit! In Tokio werden die Olympischen Sommerspiele offiziell eröffnet.

Diese stehen bisher unter keinem guten Stern. Die weltweite Corona-Pandemie hat den Organisatoren den ein oder anderen Strich durch ihre jahrelange Planung gemacht. Im vergangenen Jahr mussten die Spiele um ein Jahr verschoben werden, jetzt sorgen steigende Infektionszahlen in Japan dafür, dass die meisten Wettbewerbe in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden.

Es bleibt die Hoffnung, dass die Sommerspiele von Tokio ohne größere Zwischenfälle durchgeführt werden können. Und das die Corona-Pandemie bis zu den nächsten Sommerspielen in den Griff bekommen ist.

Olympia 2021: Wo und wann finden die nächsten Sommerspiele statt?

Der Austragungsort der nächsten Olympischen Sommerspiele im Jahr 2024 steht bereits fest. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) vergab die Sommerspiele 2024 im September 2017 an Paris. Die französische Hauptstadt ist damit nach 1900 und 1924 in drei Jahren zum dritten Mal Gastgeber Olympischer Sommerspiele. Die Sommerspiele 2024 sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 stattfinden.

Die Seine-Metropole setzte sich gegen die weiteren Mitbewerberstädte Budapest, Hamburg, Los Angeles und Rom durch. Diese hatten eine nach der anderen ihre Kandidatur noch vor der offiziellen Verkündung zurückgezogen.

"Wir tragen die olympische Flamme in unserem Herzen. Wir werden Herz und Seele in diese Mission stecken", versprach Tony Estanguet, Co-Präsident des Pariser Bewerbungskomitees unmittelbar nachdem Paris den Zuschlag erhielt. Bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren die "spektakulärsten Spiele aller Zeiten" versprochen.

In Paris werden die meisten Wettkampfstätten im Zentrum von Paris oder im Großraum der annähernd 2,2 Millionen Einwohner zählenden Stadt sein. 22 Sportarten werden innerhalb eines Radius' von zehn Kilometern ausgetragen; 85 Prozent der Athleten benötigten maximal 30 Minuten zu ihrem Wettkampfort.

© getty Im Stade de France finden 2024 unter anderem die Eröffnungs- und Schlussfeier statt.

Die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Leichtathletikwettbewerbe finden im Stade de France statt. Weitere bereits bekannte Wettkampfstätten sind die halle in St. Denis (Schwimmen, Wasser- und Synchronspringen), die Paris Arena (Basketball und Judo) sowie die Tennisanlage Roland Garros. Dort finden auf dem Court Philippe Chatrier Handball-Vorrundenspiele und auf dem Court Suzanne Lenglen die Boxwettbewerbe statt.

Einige Wettkampfstätten befinden sich nicht in Paris. So wird beispielsweise vor der Küste von Tahiti um Medaillen gesurft und vor Marseille um Medaillen gesegelt. Traditionell finden viele Fußballspiele nicht in der eigentlichen Gastgeberstadt statt. Gespielt wird in Bordeaux, Lille. Lyon, Marseille, Nantes, Nizza, Toulouse und St.-Etienne.

© getty 2024 wird vor Tahiti um Medaillen gesurft.

Für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris wurden vier Sportarten neu ins Programm genommen. Dabei handelt es sich um Breakdance, Surfen, Klettern und Skateboard. Dagegen werden Karate und Baseball/Softball nach ihrem Auftritt in Tokio wieder gestrichen.

Fest steht übrigens auch schon die Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele 2028. Es ist Los Angeles in den USA. Die Stadt im Bundesstaat Kalifornien wird zum dritten Mal nach 1932 und 1984 Olympische Sommerspiele ausrichten. Austragungszeitraum ist vom 20. Juli bis zum 6. August 2028.

© getty So sieht das Logo der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles aus.

Die Olympischen Sommerspiele der Neuzeit im Überblick