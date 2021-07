Die Olympischen Spiele in Tokio stehen in den Startlöchern, die teilnehmenden deutschen Athletinnen und Athleten gehören dabei allesamt zu Team Deutschland. Wir erklären Euch, warum das Olympiateam so genannt wird.

Ein Jahr mussten die Fans aus aller Welt warten. Nachdem die Olympischen Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst abgesagt wurden, geht am 23. Juli endlich die Eröffnungsfeier für die Sommerspiele in Tokio los.

Die Fußballerinnen und Fußballer sind sogar noch vor der Eröffnungszeremonie im Einsatz. Das Frauen-Turnier beginnt bereits am 21. Juli, das Männer-Turnier am 22. Juli.

Ob vor oder nach der Eröffnungsfeier, alle deutschen Olympia-Athletinnen und -Athleten gehen für Team Deutschland auf Medaillenjagd.

© getty Die deutschen Basketballer haben sich in Split für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.

Olympia 2021: Wieso heißt das Olympiateam Team Deutschland?

Dabei ist der Name "Team Deutschland" kein Novum. Bereits bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang 2018 holten die Deutschen unter diesem Namen insgesamt 31 Medaillen.

"Das 'Team Deutschland' ist aber weit mehr als die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Ab sofort findet die Kommunikation rund um die olympischen Athletinnen und Athleten unter dieser Klammer statt - auch in der Zeit zwischen den Spielen. So unterschiedlich und heterogen die Athletinnen und Athleten aus den verschiedenen Sportarten auch sind, sie haben dasselbe Ziel vor Augen: als Teil von 'Team Deutschland' die magischen Momente erleben, die es nur bei Olympischen Spielen gibt", war 2017 vor Beginn der Winterspiele aus einem Presseauszug des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Rede.

Zusätzlich zum Namen hatte man auch ein neues Logo eingeführt: Über dem klassischen Olympia-Logo mit den fünf verschieden färbigen Ringen steht ein "D", das eben Team Deutschland repräsentiert. Das D ist zudem in den deutschen Farben, also Schwarz, Rot und Gold, gehalten. Darüber steht ein einfaches "Team".

Olympia 2021 in Tokio: Alle Infos zu den Sportstätten © getty 1/42 Vom 23. Juli bis zum 8. August messen sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die besten Sportler der Welt. 339 Medaillenentscheidungen werden an verschiedenen Orten durchgeführt. SPOX zeigt Euch die olympischen Sportstätten. (Quelle: sportschau.de) © getty 2/42 OLYMPIASTADION TOKIO | Eröffnungs- / Schlusszeremonie, Leichtathletik, Fußball | 60.000 Plätze | Im Dezember 2019 eröffnet | 1,3 Milliarden Euro teuer © getty 3/42 TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM | Tischtennis | 10.000 Plätze | 1954 eröffnet und 1990 renoviert © getty 4/42 YOYOGI NATIONAL STADIUM | Handball, Badminton | 10.200 Plätze | 1964 eröffnet © getty 5/42 NIPPON BUDOKAN TOKIO | Judo, Karate | 11.000 Plätze | 1964 eröffnet © getty 6/42 TOKYO INTERNATIONAL FORUM | Gewichtheben | 5.000 Plätze | 1996 eröffnet © getty 7/42 KOKUGIKAN ARENA TOKIO | Boxen | 7.300 Plätze | 1985 eröffnet © getty 8/42 EQUESTRIAN PARK TOKIO | Reiten | 9.300 Plätze | 1964 eröffnet © getty 9/42 MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA TOKIO | Badminton, Moderner Fünfkampf | 7.200 Plätze | 2017 eröffnet © getty 10/42 TOKYO STADIUM | Fußball, Moderner Fünfkampf, Rugby | 48.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 11/42 MUSASHINONOMORI PARK TOKIO | Radsport | 38,5 Hektar groß | 2000 eröffnet | Quelle: tokyo-park.or.jp © getty 12/42 ARIAKE ARENA | Volleyball | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 13/42 ARIAKE GYMNASTICS CENTRE TOKIO | Turnen | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 14/42 ARIAKE URBAN SPORTS PARK | BMX, Skateboard | 5.000 bis 7.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 15/42 ARIAKE TENNIS PARK TOKIO | Tennis | 19.900 Plätze | 1987 eröffnet © getty 16/42 ODAIBA MARINE PARK TOKIO | Freiwasserschwimmen, Triathlon | 5.500 Plätze | 2020 eröffnet © getty 17/42 SHIOKAZE PARK | Beachvolleyball | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 18/42 AOMI URBAN SPORTS PARK TOKIO | 3x3 Basketball, Sportklettern | 7.100 / 8.400 Plätze | 2020 eröffnet © getty 19/42 OI HOCKEY STADIUM | Hockey | 15.000 Zuschauer | 2019 eröffnet © getty 20/42 SEA FOREST CROSS-COUNTRY COURSE TOKIO | Reiten | 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 21/42 SEA FOREST WATERWAY | Kanurennsport, Rudern | 12.800 / 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 22/42 KASAI CANOE SLALOM CENTRE TOKIO | Kanuslalom | 7.500 Plätze | 2019 eröffnet © getty 23/42 YUMENOSHIMA PARK ARCHERY TOKIO | Bogenschießen | 5.600 Plätze | 2019 eröffnet © getty 24/42 TOKYO AQUATICS CENTRE | Schwimmen | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 25/42 TATSUMI WATER POLO CENTRE TOKIO | Wasserball | 4.700 Plätze | 1993 eröffnet © getty 26/42 MAKUHARI MESSE HALL TOKIO | Ringen, Taekwondo, Fechten | 10.000 / 7.000 Plätze | 1989 eröffnet © getty 27/42 SAPPORO ODORI PARK | Marathon, Gehen | 7,8 Hektar groß | 1978 eröffnet © getty 28/42 TSURIGASAKI SURFING BEACH CHIBA | Surfen | 6.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 29/42 SAITAMA SUPER ARENA TOKIO | Basketball | 21.000 Plätze | 2000 eröffnet © IMAGO / AFLOSPORT 30/42 ASAKA SHOOTING RANGE TOKIO | Schießen | 800 - 3.200 Plätze | 2020 eröffnet © IMAGO / Kyodo News 31/42 KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB TOKIO | Golf | 25.000 Plätze | 1929 eröffnet © getty 32/42 ENOSHIMA YACHT HARBOUR TOKIO | Segeln | 3.600 Plätze | 1964 eröffnet © getty 33/42 IZU VELODROME TOKIO | Bahnradsport | 3.600 Plätze | 2011 eröffnet © getty 34/42 IZU MOUNTAINBIKE COURSE TOKIO | Mountainbike | 11.500 Plätze | 2010 eröffnet © getty 35/42 FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY TOKIO | Straßenradsport | 22.000 Plätze | 1965 eröffnet © getty 36/42 FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 14.300 Plätze | 1986 eröffnet © getty 37/42 YOKOHAMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 35.000 Plätze | 1978 eröffnet © getty 38/42 SAPPORO DOME | Fußball | 41.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 39/42 MIYAGI STADIUM | Fußball | 49.000 Plätze | 2000 eröffnet © getty 40/42 IBARAKI KASHIMA STADIUM | Fußball | 40.000 Plätze | 1993 eröffnet © getty 41/42 SAITAMA STADIUM | Fußball | 64.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 42/42 INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA | Fußball | 72.000 Zuschauer | 1998 eröffnet

Olympia 2021: Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele seht Ihr ab dem 22. Juli täglich in der ARD und im ZDF - sowohl im Free-TV als auch im Livestream. Die Livestreams könnt Ihr gratis in der ZDFMediathek und bei Sportschau.de abrufen.

Aber auch bei Eurosport werden haufenweise Olympia-Wettbewerbe im Free-TV und im Livestream übertragen. Anders als die Livestreams der ARD und des ZDF ist der von Eurosport im Eurosport-Player kostenpflichtig.

Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr ohne weitere Zusatzkosten auf den Livestream von Eurosport zugreifen. Der Grund: Eurosport 1 und Eurosport 2 sind dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport rund um die Uhr bei DAZN abrufbar.

Für das DAZN-Abonnement fallen monatlich 14,99 Euro und jährlich 149,99 Euro an. Davor ermöglicht Euch der Streamingdienst, DAZN 30 Tage lang zu testen.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF