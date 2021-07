Medaillencheck zu den Olympischen Spielen in Tokio: Im Sitzen sind wir Weltklasse

Die Olympischen Sommerspiele finden vom 23. Juli bis 8. August in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. SPOX nimmt im großen Medaillencheck alle Sportarten unter die Lupe, durchforstet sie nach deutschen Medaillenkandidaten und wagt eine Prognose: Das Ergebnis von Rio de Janeiro vor fünf Jahren wird deutlich übertroffen!

Die Olympischen Spiele live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Mit ein paar Monaten "Verspätung", jeder Menge Corona-Kontroversen und ohne Zuschauer beginnen am Freitag die Spiele der XXXII. Olympiade. Endlich! Wir haben auf jeden Fall trotz allem noch Bock auf das größte Sportereignis der Welt - und die Athleten ebenso.

Rückblick: Mit 42 Medaillen landete Deutschland in Rio vor fünf Jahren auf Rang fünf des Medaillenspiegels. Das waren zwei Medaillen weniger als noch 2012 in London - und lag geraaaade noch im DOSB-Medaillenkorridor von 42 bis 71 Medaillen. Besagter Korridor wurde für Tokio übrigens abgeschafft.

Kann Deutschland das Ergebnis von Rio knacken? Na hoffentlich! Schließlich sind es zum Beispiel mit 339 Wettbewerben stolze 33 mehr als noch 2016, da müssen doch ein paar Elektroschrott-Edelmetalle für uns abfallen. Außerdem dürften die chaotischen letzten Monate für die eine oder andere Überraschung sorgen - warum sollten wir davon nicht profitieren? Und zu guter Letzt haben wir natürlich die schwarz-rot-goldene Brille auf!

Deshalb sagen wir für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio für den Deutschen Olympischen Sport-Bund genau 62 Medaillen voraus. 21 Goldene, 17 Silberne und 24 Mal Bronze. 62? SPOX, habt ihr den Schuss nicht gehört? Klar, klingt vermessen. Aber gerade in unseren Spezialdisziplinen ist diesmal richtig was zu holen. Seht selbst.

Einen Absatz aus dem Rio-Medaillencheck können wir hier übrigens direkt übernehmen: Natürlich verstehen wir, dass die einzelnen Athleten "keinen Bock" auf die Medaillenzählerei haben. Deshalb, sollte hier ein Olympionike aus Rio mitlesen: Seht es nicht als Druck, sondern als Zeichen unserer Begeisterung und Vorfreude auf das größte Sportevent der Welt. Und dann gebt euer Bestes!

Wie gut waren wir nochmal 2016? Alle deutschen Medaillen von Rio © getty 1/42 Tag 16 Bronze im Handball: Deutschland © getty 2/42 Tag 15: Gold im Speerwerfen der Männer: Thomas Röhler © getty 3/42 Tag 15: Silber im Fußball-Turnier der Männer: Deutschland © getty 4/42 Gold im Kajak-Vierer über 1000 Meter: Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Max Hoff aund Marcus Gross © getty 5/42 Silber im Kajak-Vierer über 500 Meter: Sabrina Hering, Franziska Weber, Steffi Kriegerstein und Tina Dietze © getty 6/42 Gold im Canadier-Zweier über 1000 Meter: Sebastian Brendel und Jan Vandrey © getty 7/42 Tag 15: Bronze im Kajak-Einer über 200 Meter: Ronald Rauhe © getty 8/42 Tag 14: Gold im Fußball: DFB-Frauen © getty 9/42 Tag 14: Bronze im Hockey: DHB-Damen © getty 10/42 Tag 14: Bronze im Boxen: Artem Harutyunyan, Männer bis 64kg © getty 11/42 Tag 13, Bronze im 49er der Männer: Erik Heil und Thomas Plößel © getty 12/42 Tag 13, Bronze im Hockey der Männer: Deutschland © getty 13/42 Tag 13: Gold im Kajak-Zweier: Max Rendschmidt, Marcus Groß © getty 14/42 Tag 12: Gold im Beachvolleyball der Frauen: Laura Ludwig, Kira Walkenhorst © getty 15/42 Tag 12: Bronze im Mannschafts-Tischtennis: Deutschland © getty 16/42 Tag 12: Bronze im Mannschafts-Springreiten: Deutschland © getty 17/42 Tag 11: Gold im Canadier-Einer über 1000m: Sebastian Brendel © getty 18/42 Gold am Reck: Fabian Hambüchen © getty 19/42 Gold im Bahnrad-Sprint der Frauen: Kristina Vogel © getty 20/42 Silber im Kajak-Zweier über 500m der Frauen: Franziska Weber (l.) und Tina Dietze © getty 21/42 Silber im Tischtennis: Han Ying, Xiaona Shan und Petrissa Solja, Teamwettbewerb © getty 22/42 Bronze im Wasserspringen: Patrick Hausding, 3 Meter © getty 23/42 Tag 10: Silber im Reitsport: Isabelle Werth, Dressur © getty 24/42 Bronze im Reitsport: Kristina Bröring-Sprehe, Dressur © getty 25/42 Bronze im Ringen, bis 85 kg: Denis Kudla © getty 26/42 Tag 9: Bronze im Turnen: Sophie Scheder, Stufenbarren © getty 27/42 Tag 8: Gold in der Leichtathletik: Christoph Harting, Diskus der Herren © getty 28/42 Gold im Schießen: Christian Reitz, Schnellfeuerpistole © getty 29/42 Silber im Tennis: Angelique Kerber, Damen Einzel © getty 30/42 Silber im Rudern: Maximilian Munski, Malte Jakschik, Andreas Kuffner, Eric Johannesen, Maximilian Reinelt, Felix Drahotta, Richard Schmidt, Hannes Ocik und Martin Sauer, Achter © getty 31/42 Bronze in der Leichtathletik: Daniel Jasinski, Diskus der Herren © getty 32/42 Tag 7: Gold im Reiten: Kristina Broring-Sprehe, Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider und Isabell Werth, Dressur Team © getty 33/42 Gold im Schießen: Henri Junghänel, Kleinkaliber liegend © getty 34/42 Bronze im Radsport: Miriam Welte und Kristina Vogel, Teamsprint der Damen © getty 35/42 Tag 6: Gold im Rudern: Annekatrin Thiele, Carina Bär, Julia Lier und Lisa Schmidla, Doppel-Vierer der Damen © getty 36/42 Gold im Rudern: Philipp Wende, Lauritz Schoof, Karl Schulze und Hans Gruhne, Doppel-Vierer der Herren © getty 37/42 Gold im Schießen: Barbara Engleder, Kleinkaliber Dreistellungskampf © getty 38/42 Silber im Schießen: Lisa Unruh, Bogen-Einzel der Damen © getty 39/42 Tag 5: Bronze im Judo: Laura Vargas Koch, Frauen bis 70kg © getty 40/42 Tag 4: Gold im Reiten: Michael Jung aus Sam, Vielseititigkeit Einzel © getty 41/42 Silber im Reiten: Julia Krajewski, Sandra Auffarth, Ingrid Klimke und Michael Jung, Vielseitigkeit Team © getty 42/42 Silber im Schießen: Monika Karsch, 25 Meter Sportpistole

Badminton (5 Entscheidungen): 1x Bronze

Irgendwie wie Tischtennis ohne Tisch, dafür aber mit der Möglichkeit der Stop-Lob-Kombination. Und wie beim Tischtennis würde man am Shuttlecock chinesische Dominanz erwarten - aber der amtierende Weltmeister Kento Momota trägt die Nippon-Farben und Platz zwei und drei der Weltrangliste werden von den Dänen Viktor Axlesen und Anders Antonsen belegt. Hättet ihr nicht gedacht, was? Auch bei den Damen gibt es nur zwei Chinesinnen in den Top 10.

Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Tokio sind leider noch etwas tiefer platziert. Fünf an der Zahl haben sich qualifiziert - und Mark Lamsfuß hat sogar Medaillenambitionen angemeldet. Etwas zu forsch angesichts seiner Weltranglistenplatzierung 749? Nö - gibt ja auch noch Doppel und Mixed! Ob mit Marvin Seidel oder Isabell Herttrich: Einmal kommt er durch.

Base- und Softball (2 Entscheidungen)

In London und Rio waren die männliche und weibliche Variante des Keulenballs nicht im Start, in Tokio spielt man erst einmal auf Bewährung. Passt aber wunderbar, schließlich ist Japan nach den USA Nummer zwei in Sachen Baseball-Verrücktheit.

Diese beiden Nationen sollten dann auch die Goldmedaille untereinander ausmachen, selbst wenn die MLB ihre Saison für die Spiele nicht unterbricht. Mehr noch: Für die Stars aus der größten Liga der Welt gab es sogar ein Olympia-Verbot. So fällt Werbung für den Sport schwer. Im Softball gibt es für die US-Girls keine wirkliche Konkurrenz, deutsche Teams sind nicht qualifiziert.

PS: Mann, wird das deprimierend, wenn Homeruns auf gähnend leeren Tribünen einschlagen. Scheiß Corona!

© getty Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird das in Japan sehr beliebte Softball wieder gespielt.

Basketball (4 Entscheidungen)

Geile Sache, wie das Herrenteam vor ein paar Wochen die Olympia-Quali rockte und sich erstmals seit Peking 2008 für die Endrunde qualifizierte. Und das trotz dem unversichert fehlenden Dennis Schröder und der, hm, nun ja, unschönen Kontroverse mit Reizfigur Joshiko Saibou. Ob man in diesem Fall jetzt für zweite Chancen ist oder nicht: Besser hat er das deutsche Team auf jeden Fall gemacht.

So gut, dass sogar eine Medaille drin ist? Naja, gibt ja keine Kleinen mehr, auch die USA verlieren mit ihrer Rumpftruppe mittlerweile gefühlt jedes zweite Testspiel, Argentinien und Spanien sind nicht mehr so gut wie früher, bla bla bla. Insofern wollen wir es nicht komplett ausschließen - und haben schon einmal den Antrag gestellt, Tokio im Falle des Falles in Rödlheim umzubenennen.

Was gibt's sonst noch zu sagen? 3x3-Basketball ist diesmal auch olympisch. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass der Dreier heutzutage einfach zu dominant geworden ist!!1!!1Elf!!! Schlechter Scherz beiseite, wird sind schon gespannt, wie sich der Debütantenball so anschauen lässt, wenn auch ohne deutsche Beteiligung.

3x3-Basketball-GOAT Dusan Bulut im Interview: Michael Jordan kopieren? "Ich bin halt ein weißer Junge aus Serbien"

PR: Team USA schlagbar wie lange nicht mehr - DBB Außenseiter © getty 1/25 Am kommenden Samstag startet das Olympische Basketballturnier. Vor den Spielen ist Team USA erneut Favorit, doch der dreifache Goldmedaillengewinner in Serie hat Probleme. Wer kann das ausnutzen? Was machen die Deutschen? Das SPOX-Power-Ranking. © getty 2/25 Platz 12: IRAN - Wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, Iran ist der krasse Außenseiter. Der bekannteste Spieler in Hamed Haddadi wird wegen einer Verletzung fehlen. © getty 3/25 Ansonsten besteht die Truppe aus vielen einheimischen Spielern und gerade einmal drei Legionären, darunter Behnam Yakhchali, der 20/21 in der ProA bei den Rostock Seawolves sein Geld verdiente. Jeder Sieg dieser Mannschaft wäre eine Sensation. © getty 4/25 Platz 11: JAPAN - Im japanischen Basketball tut sich etwas. In Rui Hachimura (Washington Wizards) und Yuta Watanabe (Toronto Raptors) stellen die Gastgeber sogar zwei NBA-Profis, die als Rotationsspieler angesehen werden können. © getty 5/25 Hachimura ist natürlich der Star, aber auch Yudai Baba ist populär. Der Guard ist wieselflink, hat einen eigenen Signature Dunk und spielte zuletzt in Australien groß auf. Japan fehlt dennoch die Tiefe. © getty 6/25 Platz 10: DEUTSCHLAND - Alleine die Quali war ein riesiger Erfolg, man muss aber auch zugeben, dass der DBB in der leichtesten Gruppe landete. Dafür muss sich keiner entschuldigen, schließlich gelang die erste Teilnahme seit 2008 ohne den besten Spieler. © getty 7/25 Dennis Schröder wird auch in Tokio fehlen, der Star ist also wie schon in Split die Mannschaft. Unterschätzen sollte die Deutschen niemand, allerdings warten nun qualitativ deutlich bessere Mannschaften. © getty 8/25 Platz 9: TSCHECHIEN - Sechster bei der WM 2019 in China, dazu überzeugende Siege in der Quali gegen die hochgelobten Kanadier und Rick Pitinos Griechenland - mit diesen Tschechen ist auch in Tokio zu rechnen. © getty 9/25 Tomas Satoransky und Jan Vesely stehen in ihrer Blüte, dazu kennt sich dieses Team aus dem Effeff. In Gruppe A mit den USA und Frankreich nur Außenseiter, aber sicherlich für die eine oder andere Überraschung gut. © getty 10/25 Platz 8: ITALIEN - Wer Serbien in Belgrad in einem Do-or-Die-Spiel schlägt, der sollte respektiert werden. Durch die vielen Enttäuschungen vergangener Turniere etwas unterschätzt, dafür aber sehr ausgeglichen besetzt. © getty 11/25 Herzstück sind die großen Positionen um Danilo Gallinari oder Nicolo Melli, aber auch ansonsten können die Italiener auf jede Menge Erfahrung zurückgreifen. In Nico Mannion steht zudem ein interessanter Youngster von den Warriors im Kader. © getty 12/25 Platz 7: NIGERIA - Die Afrikaner schockten die Welt, als sie in Las Vegas Team USA schlugen. Dieses Team strotzt nur so vor Athletik und kann - wie in Vegas gesehen - an guten Tagen so ziemlich jedes Team schlagen. © getty 13/25 Gleich 8 NBA-Spieler hat Coach Mike Brown rekrutiert, die meisten sind jedoch eher Bankspieler bei ihren Teams. Der X-Faktor wird Shooting sein, in dieser Disziplin waren die Eagles in vergangenen Turnieren trotz hoher Erwartungen immer recht wackelig. © getty 14/25 Platz 6: ARGENTINIEN - Es ist im Prinzip die gleiche Truppe, die vor zwei Jahren völlig überraschend Vize-Weltmeister wurde. Luis Scola ist inzwischen 41 Jahre alt und absolviert seine inzwischen fünften Olympischen Spiele. © getty 15/25 Mit Campazzo, Vildoza, Deck, Laprovittola oder Youngster Bolmaro hat der graue Wolf viel Qualität an seiner Seite, die Gauchos werden wie eh und je schwer zu bespielen sein. Die Gruppe mit Spanien und Slowenien hat es aber in sich. © imago images 16/25 Platz 5: SLOWENIEN - Mit Luka Doncic stellt das kleine Balkan-Land nach Durant den besten Spieler des Turniers. Der Mavs-Star führte sein Land fast im Alleingang beim Quali-Turnier in Litauen zur ersten Olympia-Teilnahme. © imago images 17/25 Goran Dragic ist inzwischen zurückgetreten, dafür haben die Slowenen neben Leuchtturm Doncic ein erfahrenes Team mit vielen Veteranen. Beim EM-Titel 2017 war noch Anthony Randolph dabei, diesmal wurde Center Mike Tobey eingebürgert. © getty 18/25 Platz 4: FRANKREICH - In der Vorbereitung setzte es zwei Pleiten gegen Spanien, aber Les Bleus treten beinahe in Bestbesetzung an. Für Spieler wie de Colo, Heurtel oder Batum könnte es die letzte Chance auf einen internationalen Titel sein. © getty 19/25 Star des Teams bleibt Rudy Gobert, der hinten den Laden dicht halten soll, während im Angriff auf Scorer Evan Fournier und den kreativen Nando de Colo gesetzt wird. Aber Vorsicht: Dieses Team ist auch auf den hinteren Kaderplätzen tief besetzt. © getty 20/25 Platz 3: USA - COVID würfelte das US-Team gewaltig durcheinander, mit Durant, Tatum oder Lillard ist dennoch jede Menge Klasse vereint. Doch es gibt Probleme, so ist die Nachnominierung von JaVale McGee eher eine Verlegenheitslösung. © getty 21/25 Es zeigt das große Problem, die Center-Position. Ansonsten hat Coach Popovich nur Bam Adebayo und Draymond Green als Alternativen. Ein anderer Faktor: Booker, Holiday und Middleton stoßen erst nach den Finals zum Team. © getty 22/25 Platz 2: AUSTRALIEN - Ist es endlich das Jahr der Boomers? Das Land wartet nach zwei vierten Plätzen weiter auf die erste Medaille bei einem großen Turnier, es könnte die letzte Chance für die goldene Generation der Australier sein. © getty 23/25 Baynes, Dellavedova, Ingles oder Mills sind alle über 30, spielen aber schon ewig zusammen. Mit Matisse Thybulle oder Josh Green kommt ein wenig Jugend in die Truppe. Auch ohne Sixers-Star Ben Simmons ist dieses Team ein Titel-Anwärter. © getty 24/25 Platz 1: SPANIEN - Ein Titel fehlt den Iberern noch - und das ist die Goldmedaille bei Olympia. Dafür wollen es die Gasol-Brüder, Sergio Rodriguez, Sergio Llull oder Rudy Fernandez noch einmal wissen. © getty 25/25 Wenn 2019 eines zeigte, dann dass Spanien wie ein Uhrwerk funktioniert. Die Abläufe passen seit Jahren, neben Australien ist niemand eingespielter. Da Team USA schwächelt, geht der Titel in Tokio nur über die Spanier.

Bogenschießen (5 Entscheidungen): 1x Silber

Liiiiisaaaaa! Sensationell holte Frau Unruh vor fünf Jahren Silber - und wenn der Wind im Finale damals nicht so bitterböse geweht hätte, wer weiß, was noch drin gewesen wäre. Andererseits hieß die Gegnerin im Finale Hyejin Chang und kam aus Südkorea. Zur Stärke der Koreaner am Recurvebogen kann man eigentlich nur sagen: Schaut, dass Ihr bei der nächsten Zombie-Apokalypse einen in Eurer Gruppe habt.

Diesmal hat sich neben Unruh auch ihr Göttergatte Florian qualifiziert, dazu gehören Charline Schwarz und Michelle Kroppen dem Damenteam an. Die könnten im Teamwettbewerb durchaus wieder für eine Überraschung sorgen. Also lehnen wir uns mal aus dem Fenster und sagen: Das gibt wieder Silber! Aber auch nur dann, wenn alle fleißig Fischerhüte tragen.

Boxen (13 Entscheidungen)

"Der gebürtige Armenier Harutyunyan, der übrigens auch den schwarzen Taekwondo-Gürtel trägt, hat seit über einem Jahr keinen Fight mehr verloren - wäre doch gelacht, wenn die Serie ausgerechnet in Rio reißt!"

So nachzulesen im Medaillencheck für Rio anno 2016. Natürlich verlor Harutyunyan dann im Halbfinale bekanntlich gegen Collazo Sotomayor, holte anschließend aber immerhin noch Bronze. Deshalb versuchen wir es an dieser Stelle mit umgekehrter Psychologie: Ammar Abduljabbar (91kg), Hamsat Shadalov (57kg) und Nadine Apetz (69kg), das wird doch niemals was! Packt den Mundschutz wieder ein, außer blauen Flecken ist in Tokio nichts zu holen.

Den Hipstern unter Euch sei derweil empfohlen, alle 13 Gewichtsklassen genau im Auge zu behalten, damit ihr in zehn Jahren beim fetten WM-Vereinigungskampf gelangweilt lächelnd sagen könnt, Ihr hättet den amerikanischen/kubanischen/usbekischen Herausforderer schon auf dem Schirm gehabt, als er sich noch mit Kopfschutz prügelte. Und wenn wir schon dabei sind: Herzliche Bitte an das IOC, Boxen offiziell in "Faustkämpferei" umzubenennen.

Fechten (12 Entscheidungen): 1x Gold, 1x Bronze

Back to the Roots, lieber Fechtsport: Wer zuerst am Torso blutet, hat verloren. Hält doch keiner aus mit den simultan blinkenden Ampeln und dem ständigen Umsonstgejubele der maskierten Recken. Schließlich ist der Tanz auf der Planche auch so schon spannend genug, und zwar durchgehend seit 1896. Deutschland ist mit den Säbel- und Florett-Teams der Herren vertreten, bei den Damen ist nur Florett-Künstlerin Leonie Ebert dabei.

Da sich das DFeB-Team im Vergleich zu Rio deutlich vergrößert hat (von vier auf neun), könnte diesmal auch die Bilanz besser ausfallen - damals ging man nämlich leer aus. Beide Mannschaften haben Chancen, außerdem glänzt der Säbel von Max Hartung irgendwie golden. Wir haben's im Urin!

Olympia 2021 in Tokio: Alle Infos zu den Sportstätten © getty 1/42 Vom 23. Juli bis zum 8. August messen sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die besten Sportler der Welt. 339 Medaillenentscheidungen werden an verschiedenen Orten durchgeführt. SPOX zeigt Euch die olympischen Sportstätten. (Quelle: sportschau.de) © getty 2/42 OLYMPIASTADION TOKIO | Eröffnungs- / Schlusszeremonie, Leichtathletik, Fußball | 60.000 Plätze | Im Dezember 2019 eröffnet | 1,3 Milliarden Euro teuer © getty 3/42 TOKYO METROPOLITAN GYMNASIUM | Tischtennis | 10.000 Plätze | 1954 eröffnet und 1990 renoviert © getty 4/42 YOYOGI NATIONAL STADIUM | Handball, Badminton | 10.200 Plätze | 1964 eröffnet © getty 5/42 NIPPON BUDOKAN TOKIO | Judo, Karate | 11.000 Plätze | 1964 eröffnet © getty 6/42 TOKYO INTERNATIONAL FORUM | Gewichtheben | 5.000 Plätze | 1996 eröffnet © getty 7/42 KOKUGIKAN ARENA TOKIO | Boxen | 7.300 Plätze | 1985 eröffnet © getty 8/42 EQUESTRIAN PARK TOKIO | Reiten | 9.300 Plätze | 1964 eröffnet © getty 9/42 MUSASHINO FOREST SPORT PLAZA TOKIO | Badminton, Moderner Fünfkampf | 7.200 Plätze | 2017 eröffnet © getty 10/42 TOKYO STADIUM | Fußball, Moderner Fünfkampf, Rugby | 48.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 11/42 MUSASHINONOMORI PARK TOKIO | Radsport | 38,5 Hektar groß | 2000 eröffnet | Quelle: tokyo-park.or.jp © getty 12/42 ARIAKE ARENA | Volleyball | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 13/42 ARIAKE GYMNASTICS CENTRE TOKIO | Turnen | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 14/42 ARIAKE URBAN SPORTS PARK | BMX, Skateboard | 5.000 bis 7.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 15/42 ARIAKE TENNIS PARK TOKIO | Tennis | 19.900 Plätze | 1987 eröffnet © getty 16/42 ODAIBA MARINE PARK TOKIO | Freiwasserschwimmen, Triathlon | 5.500 Plätze | 2020 eröffnet © getty 17/42 SHIOKAZE PARK | Beachvolleyball | 12.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 18/42 AOMI URBAN SPORTS PARK TOKIO | 3x3 Basketball, Sportklettern | 7.100 / 8.400 Plätze | 2020 eröffnet © getty 19/42 OI HOCKEY STADIUM | Hockey | 15.000 Zuschauer | 2019 eröffnet © getty 20/42 SEA FOREST CROSS-COUNTRY COURSE TOKIO | Reiten | 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 21/42 SEA FOREST WATERWAY | Kanurennsport, Rudern | 12.800 / 16.000 Plätze | 2019 eröffnet © getty 22/42 KASAI CANOE SLALOM CENTRE TOKIO | Kanuslalom | 7.500 Plätze | 2019 eröffnet © getty 23/42 YUMENOSHIMA PARK ARCHERY TOKIO | Bogenschießen | 5.600 Plätze | 2019 eröffnet © getty 24/42 TOKYO AQUATICS CENTRE | Schwimmen | 15.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 25/42 TATSUMI WATER POLO CENTRE TOKIO | Wasserball | 4.700 Plätze | 1993 eröffnet © getty 26/42 MAKUHARI MESSE HALL TOKIO | Ringen, Taekwondo, Fechten | 10.000 / 7.000 Plätze | 1989 eröffnet © getty 27/42 SAPPORO ODORI PARK | Marathon, Gehen | 7,8 Hektar groß | 1978 eröffnet © getty 28/42 TSURIGASAKI SURFING BEACH CHIBA | Surfen | 6.000 Plätze | 2020 eröffnet © getty 29/42 SAITAMA SUPER ARENA TOKIO | Basketball | 21.000 Plätze | 2000 eröffnet © IMAGO / AFLOSPORT 30/42 ASAKA SHOOTING RANGE TOKIO | Schießen | 800 - 3.200 Plätze | 2020 eröffnet © IMAGO / Kyodo News 31/42 KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB TOKIO | Golf | 25.000 Plätze | 1929 eröffnet © getty 32/42 ENOSHIMA YACHT HARBOUR TOKIO | Segeln | 3.600 Plätze | 1964 eröffnet © getty 33/42 IZU VELODROME TOKIO | Bahnradsport | 3.600 Plätze | 2011 eröffnet © getty 34/42 IZU MOUNTAINBIKE COURSE TOKIO | Mountainbike | 11.500 Plätze | 2010 eröffnet © getty 35/42 FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY TOKIO | Straßenradsport | 22.000 Plätze | 1965 eröffnet © getty 36/42 FUKUSHIMA AZUMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 14.300 Plätze | 1986 eröffnet © getty 37/42 YOKOHAMA BASEBALL STADIUM | Baseball, Softball | 35.000 Plätze | 1978 eröffnet © getty 38/42 SAPPORO DOME | Fußball | 41.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 39/42 MIYAGI STADIUM | Fußball | 49.000 Plätze | 2000 eröffnet © getty 40/42 IBARAKI KASHIMA STADIUM | Fußball | 40.000 Plätze | 1993 eröffnet © getty 41/42 SAITAMA STADIUM | Fußball | 64.000 Plätze | 2001 eröffnet © getty 42/42 INTERNATIONAL STADIUM YOKOHAMA | Fußball | 72.000 Zuschauer | 1998 eröffnet

Fußball (2 Entscheidungen): 1x Bronze

Die Popularitätswerte von Junior-Bundestrainer Stefan Kuntz sind spätestens bei der vergangenen EM noch einmal in die Höhe geschnellt. Bei seinem Team gilt seit Jahren die Maxime, dass die Mannschaft mehr wert ist als die Summe ihrer Teile. Außerdem macht das Social-Media-Team der U21 einen absoluten Bombenjob. Und der Kampf gegen Rassismus ist ohnehin ein hehres Ziel.

Umso bitterer, dass Kuntz mit einer absoluten Rumpftruppe gen Japan aufgebrochen ist. Nur 18 Spieler sind in den Flieger gestiegen, vier Plätze konnten gar nicht gefüllt werden. Okay, Max Kruse zählt mindestens doppelt, stimmt schon, und mit einer Extraportion Mannschaftsgeist im Gepäck ist wie 2016 eine Medaille drin. Trotzdem: schade.

Noch bitterer ist allerdings, dass sich die deutschen Damen, immerhin Titelverteidiger(!), nicht einmal für die Endrunde qualifiziert haben. Eine eher stiefmütterliche Behandlung des Turniers an sich und nur drei Plätze für europäische Teams machte es möglich: Die Niederlage im WM-Viertelfinale 2019 gegen Schweden bedeutete das Olympia-Aus. Deutschland und Frankreich nicht dabei, Sambia, Neuseeland und Chile aber schon. Okay, dann geht Gold halt mal wieder an die USA.

Gewichtheben (14 Entscheidungen)

Hach, was war das schön mit Matthias Steiner 2008 und seiner Goldenen bei den ganz schweren Jungs. Seitdem schauen wir auf der Bohle regelmäßig in die Röhre, reißen nichts mehr und stoßen viel zu früh an unsere Grenzen. Naja, so fällt es immerhin leichter, die Veranstaltung als glorifizierten Pharma-Vergleich abzutun, wo der Schweiß zwischen den Gewichten zu 50 Prozent aus Anabolika besteht. Deutsche Athletinnen (Sabine Kusterer/59 kg, Lisa Marie Schweizer/64 kg) und Athleten (Simon Brandhuber/61 kg, Nico Müller/81 kg) natürlich ausgenommen.

Spaß beiseite. Doping-Image hin oder her, es ist ja schon beeindruckend, was in diesen Wettbewerben alles gestemmt wird. BVDG-Präsident Florian Sperl freute sich einen Wolf darüber, dass wir im Quartett vertreten sind ("Damit haben wir nicht gerechnet.") und wir wollen diesem das Olympia-Highlight auch nicht madig machen. Nur in Sachen Edelmetall, da sind wir leider chancenlos.

Golf (2 Entscheidungen): 1x Silber

Dem Golfsport geht es bei Olympia ein bisschen wie dem Tennis: Olympia-Gold ist zwar nett und alles, aber eben doch nicht vergleichbar mit einem Major. Im Gegensatz zur Filzball-Absagenflut (s.u.) sind aber die meisten Schwergewichte vertreten, von Bryson DeChambeau über Rory McIlroy bis hin zu Jon Rahm. Auf dem traditionsreichen Kasumigaseki Country Club in Saitama - estd. 1929! - wird diesmal eingelocht, und zwar ohne Cut nach den ersten zwei Runden. Die deutschen Fahnen halten Maximilian Kieffer, Hurly Long, Caroline Masson und British-Open-Championesse Sophia Popov hoch. Letztere schlägt auch diesmal zu und muss sich nur Inbee Park aus Südkorea beugen. Überhaupt, Südkorea: Von den Top 500 der Weltrangliste kommen bei den Damen stolze einhundertundfünfzig aus dem Land der Morgenstille. Was ist da los?

Olympia 2021: Die besten deutschen Athleten bei Sommerspielen