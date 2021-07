Die Olympischen Spiele in Tokio stehen bevor. In den nächsten Wochen kämpfen zahlreiche Athletinnen und Athleten aus aller Welt um die heiß begehrten Medaillen. Hier erfahrt Ihr, welche Sender die Olympischen Spiele im Free-TV und Livestream zeigen.

Olympia 2021 in Tokio: Wann gehen die Olympischen Spiele los?

Das lange Warten hat ein Ende! Nachdem die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, geht es am Mittwoch (21. Juli) endlich mit den ersten Wettbewerben los. Die Eröffnungsfeier steigt jedoch erst am Freitag, den 23. Juli.

Bis zum 8. August kämpfen in der japanischen Hauptstadt Athletinnen und Athleten aller Nationen um Gold, Silber und Bronze. Sportfans wollen deshalb genau wissen, wo sie die ganzen Bewerbe überhaupt verfolgen können.

Wir zeigen Euch, welche Sender die Olympischen Spiele in Tokio im Free-TV und Livestream zeigen.

© getty Die deutschen Fußballer starten am 22. Juli ihre Olympiareise.

Olympia, Übertragung im Free-TV: Diese Sender zeigen die Olympischen Spiele in Tokio im TV und Livestream

Wer vorhat, die Sommerspiele intensiv zu verfolgen, hat Glück, denn drei Sender übertragen täglich zahlreiche Wettbewerbe im frei empfangbaren Fernsehen und im Livestream. Diese drei Sender sind: ARD, ZDF und Eurosport.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Anbieter, ARD und ZDF, teilen sich die Tage, an denen sie übertragen, auf. Bedeutet: An einem Tag ist die ARD für die Übertragung verantwortlich, am nächsten das ZDF. Zudem bieten beide jeweils einen kostenlosen Livestream an.

Auch Eurosport hat die Olympischen Spiele im Free-TV im Angebot. Im Gegensatz zur ARD und zum ZDF ist der Livestream von Eurosport jedoch nicht kostenlos. Den kostenpflichtigen Eurosport-Player könnt Ihr jedoch mit Umwegen ohne Zusatzkosten abrufen - nämlich mit DAZN.

Wer also schon über ein DAZN-Abonnement verfügt, muss nichts draufzahlen, um Eurosport 1 und Eurosport 2 zu empfangen, die beiden Kanäle sind nämlich Teil des DAZN-Angebots, da DAZN und Eurosport eine Kooperation eingegangen sind.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und damit Olympia-Wettbewerbe im Livestream verfolgen. Vor der ersten Abo-Zahlung bietet Euch der Streamingdienst an, 30 Tage lang DAZN kostenlos zu testen.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF