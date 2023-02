Biathlon WM, Übertragung: Einzel der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof wird heute mit einem Einzelrennen der Herren fortgesetzt. SPOX verrät, wie Ihr den Medaillenkampf live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Einen Tag durften sich die Biathleten ausruhen, nun geht es bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof aber wieder weiter mit dem nächsten Medaillenkampf. Am heutigen Dienstag, den 14. Februar, bestreitet die Biathlon-Elite in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig das Einzelrennen. Das Rennen geht um 14.30 Uhr los.

Die WM wird bislang von den Norwegern dominiert. Johannes Thingnes Bö gewann sowohl den Sprint als auch die Verfolgung, der Mixed-Wettbewerb ging ebenso an Norwegen. Die Skandinavier führen den Medaillenspiegel mit siebenmal Edelmetall folgerichtig mit einem Riesenvorsprung an. Deutschland liegt mit einer Gold- und einer Silbermedaille dahinter auf Rang zwei.

Medaillenspiegel: Zwischenstand nach 5 von 12 Rennen

Platz Nation G S B Total 1. Norwegen 3 2 2 7 2. Deutschland 1 1 0 2 3. Frankreich 1 0 1 2 4. Schweden 0 1 2 3 5. Italien 0 1 0 1

© getty Drei Rennen, drei Goldmedaillen - für Johannes Thingnes Bö läuft in Oberhof alles nach Plan.

Biathlon WM, Übertragung: Einzel der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Mehrere Sender besitzen die Übertragungsrechte an der Biathlon-WM in Oberhof. Es wird sowohl eine Free-TV- als auch eine Livestream-Übertragung geboten.

Biathlon WM, Übertragung: Einzel der Herren in Oberhof heute live im Free-TV

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF wurde heute das ZDF für das Einzelrennen beauftragt. Um 14.10 Uhr geht die Übertragung los, als Moderator wird Alexander Ruda eingesetzt. Die Expertenrolle übernehmen Sven Fischer und Laura Dahlmeier, während die Kommentatoren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger das Team komplettieren.

Das ZDF liefert jedoch nicht die einzige Möglichkeit, das Einzelrennen live zu verfolgen. Auch Eurosport zeigt das komplette Rennen auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1, wo um 14.25 Uhr die ersten Livebilder ausgestrahlt werden.

Biathlon WM, Übertragung: Einzel der Herren in Oberhof heute im Livestream

ZDF und Eurosport sind auch dann die richtigen Anlaufstellen, wenn es um die Livestream-Übertragung geht. Das ZDF bietet seinen Livestream kostenlos bei zdf.de an, discovery+ hingegen ist mit Kosten verbunden.

Dies gilt auch für den Streamingdienst DAZN, der wegen der Kooperation mit Eurosport ebenfalls das Rennen anbietet. Wer Kunde bei DAZN ist, hat nämlich Zugriff auf Eurosport 1 und Eurosport 2 - und das ununterbrochen. Je nachdem, für welches der drei Pakete sich neue Kunden entscheiden, so unterscheidet sich auch das Livestream-Angebot, auf das man zugreifen kann. Mit DAZN Unlimited bekommt man beispielsweise mehr Sportarten und Streams freigeschaltet als mit DAZN Standard und DAZN World. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die jeweiligen Preise.

Biathlon WM, Übertragung: Einzel der Herren in Oberhof heute im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX das Einzelrennen live mit. So können auch die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Einzelrennens der Herren in Oberhof.

