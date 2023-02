Die Biathleten bestreiten heute im Rahmen der Weltmeisterschaft in Oberhof das Einzelrennen. SPOX tickert das Rennen live mit.

Nach der Pause wird die Biathlon-Weltmeisterschaft heute mit einem Einzelrennen der Herren fortgesetzt. Geht die norwegische Domination weiter? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Biathlon WM: Einzel der Herren in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Übler Rückschlag für die deutschen Biathleten! Wie der Deutsche Skiverband am Dienstagmorgen wenige Stunden vor dem Start des WM-Einzels mitteilte, fällt Johannes Kühn kurzfristig aus. Der 31-Jährige, dem mit Rang sechs im Verfolgungsrennen das bislang beste deutsche Individualergebnis gelungen war, wird durch Justus Strelow ersetzt. "Hannes ist gesundheitlich etwas angeschlagen und soll deshalb mit Blick auf die verbleibenden Wettkämpfe geschont werden", sagte Teamarzt Jan Wüstenfeld. Daher sei die Entscheidung gegen einen Start "im harten Einzel" erfolgt. Eigentlich sollte der bislang noch nicht berücksichtigte Philipp Nawrath in dem Rennen Strelow ersetzen. Der WM-Debütant hatte im Sprint und im Jagdrennen mit den Rängen zwölf und elf überzeugt, sollte aber im Einzel geschont werden. Neben Strelow und Nawrath starten Roman Rees, Benedikt Doll und David Zobel über die 20 km.

Vor Beginn: Einen Tag hatten die Herren Zeit zum Verschnaufen, nun geht es jedoch schnell wieder weiter. Heute stehen im Einzelrennen erneut drei Medaillen auf dem Spiel. Schaut man sich die Ergebnisse der vergangenen Rennen an, darf man erneut erwarten, dass ein Norweger ganz oben auf dem Treppchen landen wird. Die Skandinavier haben in fünf Wettkämpfen sieben Medaillen geholt und führen den Medaillenspiegel an. Johannes Thingnes Bö hat bereits drei Goldmedaillen auf seinem Konto.

Vor Beginn: Das Rennen über 20 Kilometer beginnt um 14.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Einzelrennen der Herren bei der Biahtlon-Weltmeisterschaft in Oberhof.

© getty Johannes Thingnes Bö hat bei der WM in Oberhof bereits drei Goldmedaillen eingesackt.

Biathlon WM: Einzel der Herren in Oberhof heute im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das Einzelrennen mit Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen - parallel dazu auch im Livestream. Bei zdf.de ist die Übertragung kostenlos zu sehen, discovery+ bietet gemeinsam mit DAZN die kostenpflichtige Variante an.

Was DAZN betrifft, haben neue Kunden die Wahl zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Biathlon WM - Der Zeitplan