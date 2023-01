Im Ski-alpin-Weltcupkalender steht am heutigen Tag der Slalom der Herren und der Super G der Frauen auf dem Programm. Alle Informationen zu den Übertragungen der Ski-alpin-Rennen und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 15. Januar, wird es für die Männer und Frauen im Ski-alpin-Weltcup ernst. Die Skifahrer kämpfen beim Slalom in Wengen um den Sieg und um die Podestplätze. Beim Super G in St. Anton gehen später am heutigen Tag die Frauen an den Start.

Ski alpin, heute live: Slalom der Herren in Wengen - Die Infos

Der Slalom in Wengen startet für die Herren um 10.15 Uhr. Um 13.15 Uhr beginnt für die Skifahrer der finale 2. Lauf. Das DSV-Aufgebot führt in Wengen heute einmal mehr Linus Strasser an. Strasser zeigte in der aktuellen Weltcup-Saison schon einige gute Leistungen. Zuletzt überzeugte er beim Slalom in Adelboden, den er als Dritter beendete. Er gehört damit in Wengen, allen voran neben Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen, zu den Favoriten auf den Sieg.

Ski alpin, heute live: 2. Super G der Frauen in St. Anton - Die Infos

Der Start des Super G der Frauen in St. Anton ist heute für 11.30 Uhr angesetzt. Das Rennen in St. Anton markiert erst den vierten Super G der Saison, gestern fand auf derselben Piste Nummer drei statt. Mikaela Shiffrin, die aktuell das Geschehen im Weltcup dominiert, geht in St. Anton nicht an den Start. Die US-Amerikanerin legt wegen Überbelastung eine Pause ein. Ihre Rekordjagd auf den 83. Weltcup-Sieg fällt beim heutigen Super G also aus.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Wengen und 2. Super G der Frauen in St. Anton im TV, Livestream und Liveticker - Die Rennen im Überblick

Termin Wettbewerb Austragungsort Geschlecht So.,15.01., 10.15 Uhr Slalom Wengen Männer So.,15.01., 11.30 Uhr Super G St. Anton Frauen

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Wengen und 2. Super G der Frauen in St. Anton im TV und Livestream

Im Free-TV zeigen am heutigen Tag die ARD und Eurosport den Slalom der Herren in Wengen und den Super G der Frauen live. Die ARD beginnt mit seiner Übertragung des Herren-Rennens um 10.10 Uhr. Den 2. Lauf seht Ihr dort ab 13.20 Uhr. Schon ab 10.00 Uhr und 13.00 Uhr zeigt dagegen Eurosport den Slalom der Herren im Free-TV. Den Super G der Frauen in St. Anton seht Ihr in der ARD ab 11.25 Uhr und auf Eurosport ab 11.15 Uhr.

Die beiden TV-Sender bieten Euch darüber hinaus die Option, die beiden Ski-alpin-Rennen im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Eurosport zeigt die Rennen auf dem Streaminganbieter discovery+ im Livestream. Um auf discovery+ zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Den Slalom der Herren in Wengen und den Super G der Frauen in St. Anton seht Ihr heute auch live und in voller Länge auf DAZN im Livestream. Als DAZN-Kunden seht Ihr ohne zusätzliche Kosten die Übertragung von Eurosport. DAZN bietet Euch die Option mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World gleich drei Abo-Varianten zu wählen. Für die verschiedenen Abo-Modelle zahlt Ihr zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Boxen, Tennis und noch vieles mehr. Hier findet Ihr eine Übersicht zu allen DAZN-Abonnements.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Wengen und 2. Super G der Frauen in St. Anton im Liveticker

SPOX verfolgt den Slalom der Herren in Wengen und den Super G der Frauen in St. Anton heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über die gesamten Renngeschehnisse auf dem Laufenden.

