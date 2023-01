In St. Anton findet heute ein Super G der Frauen statt. SPOX tickert das Speedrennen live mit.

Ski alpin, Super G der Frauen Platz Name Zeit/Rückstand 1. Federica Brignone 1:00.21 2. Joana Hählen + 0.54 3. Lara Gut-Behrami + 0.66

Ski alpin: Super G der Frauen in St. Anton JETZT im Liveticker

Christina Ager (AUT): Plötzlich ist die Sonne wieder da, was Christina Ager oben einigermaßen nutzt. Doch dann wirkt die Österreicherin zaghaft. So büßt die 27-Jährige richtig viel ein. Der Verlust bewegt sich in Richtung drei Sekunden, was ihr die Rote Laterne bringt.

Nadine Fest (AUT): Im Anschluss hat Nadine Fest bei einem Sprung die Richtung nicht, hat auch in der Folge Mühe, die Linie zu halten. Gerade versteckt sich auch die Sonne hinter den Wolken, was die Sicht etwas einschränkt. In der Summe kostet das die Villacherin eine Menge Zeit - mehr als zweieinhalb Sekunden.

Kira Weidle (GER): Nun steht die erste Deutsche bereit. Als starke Abfahrerin gleitet die Starnbergerin oben zur Zwischenbestzeit, bleibt auch in der Folge dabei. In Zielnähe fährt sie auch noch einen etwas weiteren Weg, lässt den Ski aber laufen. So begrenzt Weidle den Zeitverlust auf unter eine Sekunden. Das bringt ihr einen guten siebten Platz und Grund zur Freude.

Laura Pirovano (ITA): Nach wie vor sind die Bedingungen hervorragend, doch die Läuferinnen machen einfach zu viele Fehler, um das richtig auszunutzen. Das ergeht nun auch Laura Pirovano so, die fährt unten die Venier-Linie und büßt ähnlich viel Zeit ein.

Stephanie Venier (AUT): Dann schiebt sich Stephanie Venier in den Hang, nimmt als gute Gleiterin oben schnell Fahrt auf. Danach investiert die Tirolerin klug in die Linie, ist weiter dabei.

Priska Nufer (SUI): Jetzt ist Priska Nufer unterwegs. Dann aber hat die Eidgenossin die Richtung nicht exakt, bei einem Linksschwung trägt es sie fast raus ins Fangnetz. Zumindest hält sich die 30-Jährige auf den Beinen, scheidet allerdings aus.

Karoline Pichler (ITA): Wenn die guten Sichtverhältnisse jetzt bestehen bleiben, dann kann es hier vielleicht noch richtig weit nach vorn gehen. Dafür aber verliert Karoline Pichler oben schon etwas zu viel. Und der Verlust lässt sich für die Italienerin nicht begrenzen. Platz 14 im Ziel ist für die 28-Jährige aber sicherlich in Ordnung.

Nicol Delago (ITA): Anschließend legt Nicol Delago furios los. Plötzlich schaut die Sonne raus. Das nutzt die Italienerin, liegt an der zweiten Zeitnahme eine grandiose halbe Sekunde vorn, scheidet aber genau dort aus, fährt an einem Tor vorbei.

Nina Ortlieb (AUT): Eher in der Abfahrt ist Nina Ortlieb zu Hause. Und dort, wo es für Michelle Gisin vorbei war, scheitert jetzt auch die Österreicherin, die nach der Welle bei einem Linksschwung zu weit rausgetragen wird und am folgenden Tor vorbeifährt.

Marie-Michele Gagnon (CAN): Ähnlich ergeht es Marie-Michele Gagnon. Die Frauen auf dem Stockerl können aktuell etwas durchatmen. Die Kanadierin fährt zu weite Wege, setzt sich im Ziel jenseits der Top 15 direkt vor Breezy Johnson.

Breezy Johnson (USA): Breezy Johnson lässt oben schon viel Zeit liegen. So entwickelt sich ein verbremster Lauf. Trotz eines Bremsschwungs ist die US-Amerikanerin kurz darauf zu spät an einem Tor dran. So sammelt sich reichlich Rückstand an - mehr als zweieinhalb Sekunden.

Alice Robinson (NZL): Dann macht sich Alice Robinson. Anfangs sind jetzt alle voll dabei - auch die Neuseeländerin, die einmal die Richtung nicht hat und einen Extraschwung einlegen muss. Auch unten baut die 21-Jähriuge noch einen Fehler ein. Und so bleibt weit mehr als eine Sekunde auf der Strecke.

Laura Gauche (FRA): Noch gibt die Piste eine Menge her. Zwischenbestzeiten sind in jedem Fall drin - auch für Laura Gauche. Nach unten bringt das die Französin nicht, dort bleibt gut eine Sekunde liegen - Rang neun!

Joana Hählen (SUI): Joana Hählen legt oben gut los, doch als es nach der Welle steiler wird, unterläuft ihr gleich der Fehler. Nur mit Mühe erwischt die Schweizerin das nächste Tor. Aber die 30-Jährige hat gehörig Tempo drauf. Unten verliert sie so wenig wie keine andere. So fehlt nur gut eine halbe Sekunde zur Spitze. Hählen bejubelt Rang zwei.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR): Somit dürfen die weiteren Athletinnen auf gute Ergebnisse hoffen uns noch vorn mit reinfahren. Kajsa Vickhoff Lie tut das nicht, hat an eiere Welle die Richtung nicht, wird abgetragen und fährt am folgenden Tor vorbei.

Tessa Worley (FRA): Somit müssen wir feststellen, dass der Sieg nach menschlichem Ermessen vergeben ist. Wer soll Federica Brignone noch schlagen, die vor allem unten unnachahmlich gut gefahren ist. Alles Weitere warten wir ab. Und in der Tat zeigt Tessa Worley, dass jenseits von Platz eins noch alles drin ist. An den Zwischenzeiten ist die Französin sogar vorn. Unten verliert sie noch acht Zehntel, doch damit sortiert sich die 33-Jährige als Dritte ein.

Romane Miradoli (FRA): Jetzt warten wir mal noch Romane Miradoli ab, die sehr wohl das Zeug fürs Podium hat. Die Dritte von St. Moritz ist oben nicht so schnell wie Goggia - aber gut dabei. Da ist noch alles drin. Doch dann kommt die Französin gehörig vom Weg ab, sitzt etwas zu weit hinten und wird weit abgetragen. Das kostet letztlich beinahe drei Sekudnen.

Sofia Goggia (ITA): Somit kommt für den Sieg jetzt wohl allenfalls noch Sofia Goggia in Frage. Von ihrer Handverletzung ist nicht zu spüren, die startet stark, setzt oben die Bestzeit. Die 30-Jährige fährt stark und mit vollem Risiko. Auch die zweite Zwischenzeit ist sauschnell. Doch dann trägt es sie bei einem Rechtsschwung ab, der Außenski gerät ein wenig in den tiefen Schnee. Dann greift der Innenski. Goggia fliegt spektakulär ab. Doch kurz darauf erhebt sie sich, es ist nichts Ernsthaftes passiert.

Lara Gut-Behrami (SUI): Wenn hier noch eine etwas bewegen kann, dann ist das Lara Gut-Behrami. Die Siegerin von 2021 will es wissen, legt schnell los. Die Weltmeisterin versucht, ihr Skigefühl in die Waagschale zu werfen. Doch mit Federica Brignone kann die Eidgenossin nicht Schritt halten. 66 Hundertstel fehlen am Ende, was Position zwei bedeutet.

Corinne Suter (SUI): Nun stößt sich Corinne Suter oben ab. Die Siegerin von Lake Louise ist anfangs dabei. Doch Corinne Suter trifft die italienische Linie nicht. Das sind ganz einfach weitere, zu weite Wege.. Unten raus verliert die Vizeweltmeisterin richtig viel Zeit. Anderthalb Sekunden fehlen - nur Rang acht.

Ragnhild Mowinckel (NOR): Das Podium ist in jedem Fall noch drin, da sind noch Plätze zu vergeben. Ragnhild Mowinckel zeigt allerdings einen recht wilden Ritt mit extremer Kurvenlage und einem Sprung, wo die Richtung beinahe nicht stimmt- So gibt es immer etwas zu korrigieren. Beinahe eine Sekunde ist die Norwegerin zu langsam, was den dritten Platz bedeutet.

Elena Curtoni (ITA): Jetzt aber startet die die Führende im Super-G-Weltcup. Zwar bemüht sich auch Elena Curtoni um die enge Brignone-Linie, setzt die Ski aber nicht so sauber.

Tamara Tippler (AUT): Aktuell erscheint es schwer vorstellbar, wer die Bestzeit hier noch knacken soll. Tamara Tippler schickt sich zumindest anfangs an, doch das Rennen wird unten entschieden. Und dort ist Brignone überragend gefahren. Das schafft die Steirerin nicht, fährt weite Wege. Das reicht nicht. Fast neun Zehntel fehlen, was aber immerhin für Platz zwei reicht.

Michelle Gisin (SUI): Wozu ist Michelle Gisin in der Lage? Die vielseitige Schleicherin benötigt mal wieder ein Ergebnis. Doch die Form stimmt derzeit nicht. Und so kommt die Schweizerin nicht sonderlich weit, wird bei einem Linksschwung weit abgetragen und verfehlt das folgende Tor.

Mirjam Puchner (AUT): Das müssen die Konkurrentinnen erst einmal bringen. Oben zumindest lässt Mirjam Puchner die Ski gut laufen. Doch die Olympiazweite hat Probleme, die Linie zu halten, steht einmal knapp vor dem Aus. So sammelt sich viel Rückstand an - fast anderthalb Sekunden. Über Rang vier kommt Puchner nicht hinaus.

Federica Brignone (ITA): Ganz so einfach ist dieser Super G also nicht. Federica Brignone hat durchaus das Zeug, diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern. Vielleicht helfen ihr die Riesenslalom-Qualitäten. Die Italiener fährt eine engere Linie - und das ist schnell. Und so zeigt die n32-Jährige, was hier möglich ist. Unten raus holt Brignone ganz viel zeit raus, liegt im Ziel eine Sekunde vorn. Das ist die überragenden Führung.

Ramona Siebenhofer (AUT): Österreich hat aber natürlich noch einige Eisen im Feuer. Anfangs ist die Salzburgerin gut dabei, erwischt dann aber die Linie nicht. In der Folge ist sie stets ein wenig zu spät dran. Zwar passt ganz unten die Geschwindigkeit (117 km/h), doch eine Sekunde fehlt dennoch.

Nicole Schmidhofer (AUT): In jedem Fall lässt die Strecke viel mehr zu. Wird das nun Nicole Schmidhofer zeigen? Zwar drückt jetzt sogar die Sonne durch, was für gute Sicht sorgt. Doch die ÖSV-Fahrerin vermag das nicht für sich zu nutzen. Eine Dreiviertelsekunde geht ihr verloren, was den momentan letzten Platz bedeutet.

Jasmine Flury (SUI): Dann macht sich Jasmine Flury auf den Weg. Die Piste ist hervorragend präpariert und wird nach unten hin richtig eisig. Die Schweizerin wird hin und wieder etwas abgetragen, trifft die Linie nicht so ideal. So büßt sich letztlich sieben Zehntel ein und landet vorerst am Ende des Klassements.

Marta Bassino (ITA): Nun schiebt Marta Bassino kräftig an. Grundsätzlich ist die Italienerin im Riesenslalom stärker einzuschätzen, wurde hier aber vor einem Jahr Zweite. Die 26-Jährige findet eine etwas bessere Linie und rettet am Ende vier Hundertstel ins Ziel.

Cornelia Hütter (AUT): Jetzt eröffnet Cornelia Hütter den dritten Super G der Saison. Das Wetter hat sich beruhigt, am Himmel zeigen sich blaue Stellen. Es ist also angerichtet. Nach dem Reservestart geht es zunächst flach dahin, anfangs ist also eine Menge Armeinsatz nötig. Im weiteren Verlauf ist das ein recht offen gesteckter Kurs, sonderlich große Schwierigkeiten gibt es nicht. Die Österreicherin wird einmal etwas abgetragen und setzt im Ziel die erste Zeit.

Ski alpin: Super G der Frauen in St. Anton JETZT im Liveticker - Rennstart

Vor Beginn: Für die Schweiz legt Jasmin Flury (Startnummer 3) los. Kurz darauf ist die überaus vielseitige Olympiadritte Michelle Gisin (8) an der Reihe. Dann haben wir die Vizeweltmeisterin Corinne Suter (12) sowie die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (13) - allesamt also hochdekorierte Sportlerinnen. Zudem schauen wir, was Joana Hählen (18) und Priska Nufer (26) aus ihren noch recht passablen Startnummern machen. In der Summe erwarten wir heute neun Eidgenossinnen.

Vor Beginn: Besser stehen die Chancen für die Österreicherinnen, wobei sich Startnummer 1 für Cornelia Hütter, die Zweite von Lake Louise, nicht unbedingt als Vorteil erweisen muss. Doch da folgen ja noch Nicole Schmidhofer (4), die Weltmeisterin von 2017, Ramona Siebenhofer (5), die Olympiazweite Mirjam Puchner (7) und Tamara Tippler (9), die hier vor einem Jahr als Zweite auf dem Abfahrtspodium stand. Um die weiteren der insgesamt zehn ÖSV-Athletinnen kümmern wir uns im Laufe des Rennens.

Vor Beginn: Von den 53 Starterinnen aus 15 Nationen kommen drei aus Deutschland. Sonderlich gut sind die DSV-Aussichten insbesondere im Super G nicht. Für Kira Weidle (Startnummer 29), die in der Abfahrt stärker einzuschätzen ist, wäre ein Top-10-Ergebnis schon in Ordnung. Bei Emma Aicher (34) und Katrin Hirtl-Stanggaßinger (39) sollten Weltcup-Punkte das Ziel sein.

Vor Beginn: Auch nach dem Umstieg auf den Super G gibt es Probleme in St. Anton am Arlberg. Aufgrund großer Mengen Neuschnees muss das Rennen verkürzt werden. Es geht also nicht auf 1.940 Metern los, sondern vom Reservestart (1.835 m). Folglich sind nur 480 Höhenmeter hinunter ins Ziel zu bewältigen Dabei weist die Kurssetzung des Italieners Giovanni Feltrin den Weg. Es sind 30 Tore verblieben.

Vor Beginn: Eigentlich war für heute eine Abfahrt geplant gewesen, da dafür jedoch nicht genügend Trainings absolviert werden konnten, wird nun ein Super G absolviert. Die beiden Abfahrtstrainings konnten wiederum aufgrund von zu viel Neuschnee und wegen zu hohen Temperaturen nicht stattfinden.

Vor Beginn: Um 11 Uhr verlässt die erste Fahrerin das Starthaus.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Frauen in St. Anton (Österreich).

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Frauen

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1195 2. Petra Vlhova 796 3. Wendy Holdener 569 4. Lara Gut-Behrami 476 5. Sofia Goggia 470 6. Marta Bassino 460 7. Federica Brignone 379 8. Sara Hector 364 9. Ragnhild Mowinckel 340 10. Corinne Suter 337