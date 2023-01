Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute einen Slalom in Spindlermühle. SPOX bietet das Rennen im Liveticker zum Mitlesen an.

Slalom der Frauen in Spindlermühle - Zwischenergebnis im 1. Lauf Rang Name Nation Zeit/Rückstand 1 Mikaela Shiffrin USA 0:48:19 2 Lena Dürr Deutschland +0.29 3 Petra Vlhová Slowakei +0.46 4 Wendy Holdener Schweiz +1.13 5 Katharina Truppe Österreich +1.49

Der abgesagte Riesenslalom der Frauen in Spindlermühle wird heute mit einem Slalom ersetzt. Wir tickern das Geschehe auf der Piste live und detailliert mit.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Spindlermühle JETZT im Liveticker - 1. Lauf

Anita Gulli (ITA): Dass Andrea Filser nicht im zweiten Durchgang dabei sein wird, stand schon länger fest. Mit hoher Startnummer (46) und einer starken Vorstellung schiebt die Italienerin Anita Gulli (25.) nun aber auch Jessica Hilzinger aus der Top 30. Verbleibt noch Emma Aicher auf dem Schleudersitz..

Die Besten im Ziel: Die Top 30 sowie die kurz darauf folgenden deutschsprachigen Fahrerinnen sind im Ziel angekommen. 13 Läuferinnen stehen noch oben - falls noch etwas Berichtenswertes passiert, melden wir uns wieder.

Marie Therese Sporer (AUT): Die letzte ÖSV-Läuferin steht im Starthaus. Unten verliert sie ihr Tempo und fährt nicht mehr auf Zug, wird den zweiten Durchgang somit verpassen.

Melanie Meillard (SUI), Nicole Good (SUI), Elena Stoffel (SUI): Während Melanie Meillard sich vor Filser in den deutschen Block schiebt, zeigen Nicole Good und Elena Stoffel richtig ansprechende Leistungen. Good schiebt sich auf Rang 20, Stoffel gar auf Platz 14 - zeitgleich mit Dvornik und Stjernesund.

Andrea Filser (GER): Wie auch Aicher und Hilzinger findet Andrea Filser nicht in ihren Lauf hinein, baut dabei aber noch deutlich mehr Rückstand auf. Ein Kopfschütteln im Ziel zeigt ihre Unzufriedenheit.

Neja Dvornik (SLO): Mit der Startnummer 30 schließt Neja Dvornik die Gruppe der Top 30 ab. Und die Slowenin zeigt eine gute Leistung und, was noch in der Piste drin steckt. Weniger als zwei Sekunden Rückstand - Platz 14!

Kristin Lysdahl (NOR): Lysdahl setzt ihre Kante zu hart ein und baut einige Fehler ein. Fast vier Sekunden Rückstand sind das Resultat im Zieleinlauf.

Aline Danioth (SUI): Wütend checkt Aline Danioth eine Stange weg, nachdem sie eine Haarnadel-Kurve nicht mehr bekommen hat. Die Stange zuvor war die Schweizerin zu direkt angefahren und scheidet per Einfädler somit aus.

Jessica Hilzinger (GER): Beim Übergang vom Steilhang ins Flache ist es ein wilder Ritt, den Hilzinger zeigt. Artistisch fängt sie sich zwar und bleibt im Kurs, doch der Fehler kostet vor allem im Anschluss Zeit, weil das Tempo fehlt. Noch eine Hundertstel langsamer ist die DSV-Läuferin als Aicher.

Emma Aicher (GER): Im Steilhang ist schon mehr als eine Sekunde weg, der drehende Lauf liegt der Deutschen nicht so gut. Nach unten hin wird es nicht besser, wodurch sie zunächst auf den letzten Platz durchgereicht wird. Das wird wohl schwierig mit Durchgang Nummer zwei.

Katharina Huber (AUT): Landsfrau Katharina Huber macht ihren Job genau dort nicht so gut wie Gritsch. Zehn Ränge hinter Gritsch geht´s für Huber zunächst auf Platz 20.

Franziska Gritsch (AUT): Vor allem im Flachen dreht Franziska Gritsch auf, kann ihren im Steilhang aufgebauten Rückstand dort gar verkleinern und fährt die zweitbeste Teilzeit. Gritsch bleibt unter 50 Sekunden und schiebt sich somit auf Platz zehn - 1,66 Sekunden hinter Shiffrin.

Nastasia Noens (FRA): Ein technisch feiner Lauf von Nastasia Noens kommt jedoch zu vorsichtig, zu wenig aggressiv daher. So kann die 34-jährige Französin nur Dubovska hinter sich lassen.

Maria Therese Tviberg (NOR): Die Norwegerin ist die erste Läuferin, die ausscheidet. Im recht rund gesetzten Abschnitt fährt Tviberg einen Rechtsschwung zu früh an und fädelt mit dem Innenski ein.

Laurence St-Germain (CAN): Im Übergang von steil zu flach nimmt die Kanadierin ihr Tempo eigentlich gut mit, doch anschließend fehlt etwas die Dynamik.

Amelia Smart (CAN): Viele Läuferinnen reihen sich nun bei einem Abstand von etwas über zwei Sekunden ein - so auch die Kanadierin Amelia Smart, die Camille Rast einen Platz weiter nach hinten drängt.

Camille Rast (SUI): Die Schweizerin kann es ihrer Vorläuferin nicht nachmachen. Platz 17 bewirkt einen eher gesenkten Kopf im Ziel.

Zrinka Ljutic (CRO): Technisch 1A ist der Lauf von Zrinka Ljutic! Und die Kroatin gibt kurz vor dem Zieleinlauf nochmal richtig Gas, zaubert einen sehr starken Lauf ins Ziel. Anderthalb Sekunden Rückstand sorgen für einen mehr als zufriedenstellenden sechsten Platz.

Mina Fuerst Holtmann (NOR): Im drehend gesetzten Lauf im Steilhang ist Fuerst Holtmann zu wenig agil, das bleibt auch im unteren Teil so. Etwa zwei Sekunden langsamer als Shiffrin ist die Norwegerin.

Martina Dubovska (CZE): Nun die Lokalmatadorin! Beim Heim-Weltcup zeigt Martina Dubovska im Steilen eine etwas zu vorsichtige Fahrt, unten wird sie von den Fans Richtung Ziel gebrüllt. Das bringt nichts, die Tschechin übernimmt sogar vorübergehend die Rote Laterne.

Leona Popovic (CRO): Leona Popovic versucht, im Flachen viel Geschwindigkeit hereinzubringen, ist dabei aber zu unruhig im Oberkörper. Nur Liensberger kann die Kroatin hinter sich lassen.

Michelle Gisin (SUI): Drei Hundertstel hinter Moltzan reiht sich Michelle Gisin ein, die sich in allen Disziplinen bewegt. Aktuell belegt die Eidgenössin damit Rang zehn.

Paula Moltzan (USA): Mit großem Kantwinkel und aggressiven Schwüngen beginnt Paula Moltzan stark. Im Übergang vom Steilen ins Flache ist sie deutlich zu spät dran und verliert Tempo für den Flachteil. Dass dennoch ´nur´ 1,84 Sekunden Rückstand dabei herausspringen, ist aus US-Sicht als gut zu bewerten.

Thea Louise Stjernesund (NOR): Stjernesund ist die erste Norwegerin, die an den Start geht. Auch sie kann für keine Überraschung sorgen, es sieht ganz danach aus, als ob die etablierten Fahrerinnen die Top-Plätze unter sich ausmachen. Das ist eine gute Nachricht für Lena Dürr, die auf Rang zwei eine starke Leistung hinlegte

Ali Nullmeyer (CAN): Die Kanadierin fährt abermals eine solide Fahrt ohne Fehler, doch Nullmeyer kann mehr ins Risiko gehen. Eine insgesamt zu vorsichtige Fahrt handelt ihr mehr als zwei Sekunden Abstand ein.

Hanna Aronsson Elfman (SWE): Die dritte Schwedin fährt im Flachen stärker als im Steilen. Sie schiebt sich vor ihre beiden schwedischen Teamkolleginnen Swenn-Larsson und Hector auf Platz sechs - nach einer Fahrt, die in Ordnung war.

Katharina Truppe (AUT): Dass die Piste noch nicht entscheidend abgebaut hat und gute Zeiten noch drin sind, zeigt Katharina Truppe vor allem im Steilhang. In diesem bleibt sie Shiffrin auf den Fersen, fährt die zweitbeste Teilzeit. Nach unten hin geht ihr etwas die Puste aus, anderthalb Sekunden auf Shiffrin und Rang fünf sind dennoch in Ordnung.

Sara Hector (SWE): Der schwedische Trainer hat den Lauf gesetzt, hat im Steilen eine rundere Linie gewählt und die vertikalen und direkteren Tore ins Flache gelegt. Das liegt seinen eigenen Athletinnen heute aber gar nicht so sehr. Hector schiebt sich eine Hundertstel hinter Landsfrau Swenn-Larsson auf Platz sechs.

Ana Bucik (SLO): Aus dem Starthaus heraus wird es gleich sehr steil. Mit diesem Hang hat Bucik ein wenig Probleme, dreht erst im Flachen kurz vor der Ziellinie auf und holt ein paar Hundertstel auf. Jedoch viel zu wenig, knapp zwei Sekunden Rückstand resultieren daraus.

Katharina Liensberger (AUT): Es bleibt die durchwachsene Saison von Liensberger. Ohne erkennbaren Fehler baut sich immer mehr Rückstand auf, schon bei der ersten Teilzeit steht mehr als eine Sekunde da. Im Ziel sind es mehr als zweieinhalb Sekunden.

Wendy Holdener (SUI): Der Januar bleibt der weniger erfolgreiche Monat von Wendy Holdener. Nach dem so starken Dezember findet die Schweizerin auch heute nicht den schnellsten Schwung und hat vor allem in den rund gesetzten Teilbereichen Probleme. Etwas mehr als eine Sekunde reiht sich die Eidgenössin hinter der führenden US-Amerikanerin ein.

Lena Dürr (GER): Jetzt kommt die deutsche Podesthoffnung! Und Dürr zeigt gleich, dass sie erste Läufe stark fahren kann. Im Steilhang ist sie 29 Hundertstel langsamer als Shiffrin, fährt vor allem die flacheren Abschnitte aber stark und dynamisch. So bleiben auch im Ziel 29 Hundertstel Rückstand und Platz zwei stehen - eine starke Leistung!

Petra Vlhova (SLO): Im tschechischen Spindlermühle haben sich auch viele slowakische Fans eingefunden und pushen ihre Ausnahmefahrerin so richtig herunter. Das funktioniert. Im recht rund gesetzten Steilhang verliert Vlhova etwa vier Zehntel, holt dieses aber in direkterer Linie wieder auf. Ein wenig was kommt noch drauf, doch 46 Hundertstel sind ein akzeptabler Rückstand.

Mikaela Shiffrin (USA): Wow! Mikaela Shiffrin pulverisiert die Zeit von Swenn-Larsson. Die Frau mit dem Roten Trikot beginnt schon im Steilhang stark und fährt etwa sieben Zehntel Vorsprung aus. Nach unten hin nimmt die US-Amerikanerin die Geschwindigkeit top mit und checkt mit 1,64 Sekunden Vorsprung ein - überragend!

Anna Swenn-Larsson (SWE): Mit der Startnummer 1 hat Swenn-Larsson noch eine frische Piste und nutzt diese vor allem im Flachen aus. Dort macht sie richtig Dampf und bewegt sich schnell. Im Steilen war da aber sicher noch mehr drin. Wieviel ist diese Zeit wert?

Ski alpin: Slalom der Frauen in Spindlermühle JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Schwedin Anna-Swenn Larsson wird den Slalom eröffnen, als einzige noch nicht erwähnte Siegerin der bisherigen Slalom-Rennen gehört sie ebenfalls zur Liste der Favoritinnen.

Vor Beginn: In den technischen Disziplinen steht bei den ÖSV-Frauen erst ein Podestplatz zu Buche - in der Skirepublik Österreich ist Krisenstimmung angesagt. Katharina Truppe hat mit ihrem dritten Platz in Killington für das einzige Erfolgserlebnis gesorgte und steht in der Slalomwertung mit Rang zehn am besten da. Katharina Liensberger hat ihre Form ebenfalls noch nicht gefunden. Vor den Weltmeisterschaften würde ein vielversprechendes Slalomergebnis den Österreicherinnen nochmal Mut machen.

Vor Beginn: Der Kampf und die kleine Kristallkugel scheint zumindest vorentschieden zu sein, weil Shiffrin die Slalom-Konkurrenz dominiert. Bei vier verbleibenden Weltcup-Slaloms (und zwei davon an diesem Wochenende in Spindlermühle) muss Wendy Holdener abliefern, um ein bisschen Restspannung im Kampf um die kleine Kristallkugel zu wahren. Nachdem die Schweizerin in Killington ihren Siegesfluch beendet hat und in Sestriere gleich den zweiten Sieg eingefahren hat, möchte die Eidgenössin nach kurzer Durststrecke im Januar wieder vorne angreifen. Michelle Gisin, Camille Rast und der Rest des Swiss-Teams befinden sich eher in der Außenseiterrolle.

Vor Beginn: Stichwort Flachau: Dort hat auch die beste deutsche Slalomfahrerin Lena Dürr ihren zweiten Podestplatz der laufenden Saison belegt. Nach zu Saisonbeginn zwei vierten Plätzen in Levi belegte Dürr nach einem kurzen Formtief am Semmering den dritten Platz und wiederholte das in Flachau. In der Disziplinenwertung liegt die DSV-Läuferin auf Rang fünf - auch heute soll bestenfalls ein Podestplatz herausspringen. Jessica Hilzinger, Emma Aicher und Andrea Filser wollen für den DSV zudem den zweiten Durchgang erreichen und um Punkte mitkämpfen.

Vor Beginn: Schon die beiden Riesenslaloms am Kronplatz hat Mikaela Shiffrin gewonnen und damit ihre Ausnahmerolle in den technischen Disziplinen bei den Frauen unterstrichen. Fünf der letzten sechs Riesentorläufe hat die US-Amerikanerin gewonnen und war beim Slalom erst einmal nicht auf einem der ersten beiden Plätze. Sie ist wie so oft die absolute Top-Favoritin und Gejagte. Ihre zwar meist etwas schwächere, aber eigentliche Dauerkonkurrentin Petra Vlhova hat in Flachau die lang erwartete Ansage geschickt und ihr erstes Rennen dieser Saison gewinnen können. Die Slowakin möchte gerne nachlegen.

Vor Beginn: Nachdem zu Beginn des Monats einer der beiden Zagreb-Slaloms dem Wetter und den schlechten Pistenbedingungen zum Opfer gefallen ist, springt Spindlermühle mit zwei Slaloms ein. Dafür ist der eigentlich geplante Riesenslalom bereits unter der Woche gefahren worden.

Vor Beginn: Spindlermühle ist die letzte Station der Frauen, bevor am 6. Februar in Meribel die Weltmeisterschaft mit einer Alpinen Kombination losgeht. Die Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin kann sich morgen, beim zweiten Slalom in Spindlermühle, theoretisch bereits die kleine Kristallkugel im Slalom holen, braucht dafür jedoch Schützenhilfe. Petra Vlhova und Wendy Holdener liegen vier Slaloms vor Ende mit 145 bzw. 135 Punkten zurück.

Vor Beginn: Der erste Durchgang erfolgt um 9.30 Uhr, der zweite Lauf beginnt um 12.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Frauen im tschechischen Spindlermühle.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Spindlermühle heute im TV und Livestream

Während im ZDF nur der entscheidende zweite Durchgang zu sehen ist, bietet Eurosport 2 beide an - allerdings im Pay-TV. Das ZDF stellt neben der Free-TV-Übertragung bei zdf.de auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Auch Eurosport liefert zum Rennen einen Livestream - bei discovery+ und bei DAZN. Die, die also bereits ein DAZN-Abonnement haben, können dank der Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern den Slalom der Frauen live verfolgen. Ansonsten müssen sich neue Kunden zwischen drei verschiedenen Paketen entscheiden.

