Biathlon, Übertragung, Einzel der Damen in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die Biathletinnen beginnt heute der Weltcup in Ruhpolding mit einem Einzelrennen. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem gestern die Herren ihren Auftakt beim Weltcup von Ruhpolding feierten, sind am heutigen Donnerstag, den 12. Januar, die Damen an der Reihe. Sie bestreiten ein Einzelrennen über 15 Kilometer. Um 14.10 Uhr geht es los.

Das bayerische Ruhpolding ist die fünfte Station der Biathlon-Saison 2022/23. Abgesehen von der Weltmeisterschaft in Oberhof (8.2. - 19.2.) ist es auch der einzige Weltcup, der in Deutschland stattfindet.

Biathlon: Der Weltcup in Ruhpolding

Datum Start Disziplin 11.01.2023 (Mi) 14:10 Einzel Männer 20 km 12.01.2023 (Do) 14:10 Einzel Frauen 15 km 13.01.2023 (Fr) 14:25 Staffel Männer 4 x 7,5 km 14.01.2023 (Sa) 14:25 Staffel Frauen 4 x 6 km 15.01.2023 (So) 12:30 Massenstart Männer 15 km 15.01.2023 (So) 14:45 Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon, Übertragung, Einzel der Damen in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Wer das Einzelrennen der Damen heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat mehrere Optionen zur Verfügung. Einerseits kümmert sich die ARD um die Übertragung des Wettkampfes im Free-TV. Um 14 Uhr beginnt die Übertragung, die von Wilfried Hark kommentiert wird. Andererseits wurde auch Eurosport mit der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen beauftragt. Eurosport 1 geht bereits um 13.55 Uhr auf Sendung.

Beide Sender zeigen das Rennen in Ruhpolding auch im Livestream. Während der Stream der ARD bei sportschau.de kostenlos angeboten wird, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten in Form eines Abonnements an.

Wer hingegen bereits ein DAZN-Abo besitzt, kann den Eurosport-Livestream benutzen, ohne für Eurosport selbst zu bezahlen. Der Grund: Die beiden Eurosportkanäle sind bereits Teil des DAZN-Repertoires, weil der Streamingdienst eine Kooperation mit Eurosport hat. Zugriff auf DAZN bekommt man jedoch nur mit einem eigenen DAZN-Abo. Seit dem 9. Januar stehen drei verschiedene Abo-Pakete zu verschiedenen Preisen zur Verfügung. Nähere Infos dazu gibt es hier.

Biathlon, Übertragung, Einzel der Damen in Ruhpolding heute im Liveticker

Ansonsten wird zum Einzelrennen der Damen von SPOX auch ein detaillierter Liveticker angeboten. So seid Ihr ebenfalls live mit dabei.

Hier geht es zum Liveticker des Einzelrennens der Damen in Ruhpolding.

