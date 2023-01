Die Biathletinnen eröffnen heute den Weltcup in Ruhpolding mit einem Einzelrennen. Hier könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Heute geht für die Frauen der Biathlon-Weltcup im bayerischen Ruhpolding mit einem Einzelrennen los. SPOX beschreibt für Euch das Geschehen in Form eines Livetickers.

Biathlon: Einzel der Frauen in Ruhpolding heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem gestern die Herren ihren Biathlon-Weltcup in der bayerischen Gemeinde eröffnet haben, sind heute nun die Biathletinnen an der Reihe. Abgesehen von der Weltmeisterschaft in Oberhof ist Ruhpolding der einzige Weltcup, der in Deutschland stattfindet. Denise Herrmann-Wick, aktuell Dritte im Gesamtweltcup, Vanessa Voigt, Anna Weidel, Sophia Schneider, Juliane Frühwirt und Janina Hettich-Walz gehen heute für den DSV an den Start.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 14.10 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Einzelrennen der Frauen in Ruhpolding.

Biathlon: Einzel der Frauen in Ruhpolding heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport kümmern sich um die Übertragung des Einzelrennens im Free-TV. Parallel dazu sind dieselben beiden Sender auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Auf den Stream bei sportschau.de könnt Ihr kostenlos zugreifen, der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig.

Aber auch bei DAZN kann das Rennen live geschaut werden, da der Streamingdienst eine Kooperation mit Eurosport hat und dessen Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der DAZN-Plattform anbietet. Neue Kunden haben seit dem 9. Januar die Wahl zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen