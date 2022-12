Der Weltcup zieht nach Hochfilzen weiter nach Frankreich. In Grand Bornand kommt es am finalen Tag in Annecy zum Massenstart der Herren und Frauen. Wo Ihr Biathlon heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX hier.

Nach den Weltcup-Stationen in Kontiolahti (Finnland) und Hochfilzen (Österreich) dominierte bei den Herrn nur einer: Johannes Thingnes Bö. Lediglich Martin Ponsiluoma aus Schweden schaffte es, beim Einzelrennen über 20 Kilometer in Kontiolahti dem Norweger vom Spitzenplatz zu verdrängen.

Bei den Frauen sieht das ganz anders aus. Julia Simon aus Frankreich zwei Weltcup-Siege einfahren. In Annecy dürfte die Vorjahressiegerin Elvira Öberg aus Schweden dennoch die Favortinnenrolle inne haben.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und Frauen in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Fernsehen ist wie üblich die ARD zuständig für die Übertragung. Im Ersten seht Ihr in voller Länge sowohl den Massenstart der Herren, als auch der Frauen live aus Annecy. Als Reporter ist Wilfried Hark mit dabei.

Das Erste bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Auf sportschau.de könnt Ihr diesen einfach und ohne Anmeldung abrufen. Der Livestream startet ab 12 Uhr.

Außerdem überträgt Eurosport den Massenstart heute live aus Annecy. Das Programm könnt Ihr im linearen TV kostenlos sehen. Ab 11.55 Uhr ist dort zuerst der Massenstart der Herren über 15 km zu sehen und im Anschluss ab 14.15 Uhr der Massenstart der Frauen über 12,5 km aus Annecy.

© getty Johannes Thingnes Bö befindet sich in überragender Form.

Auch Eurosport bewegt sich im digitalen Raum und bietet einen Livestream über ihren Eurosport Player an. Hier ist jedoch eine Anmeldung und ein Abonnement nötig.

Doch dafür benötigt Ihr nicht unbedingt ein Abonnement bei Eurosport. Falls Ihr Zugriff auf einen DAZN-Account habt, könnt Ihr alle Wintersport-Inhalte von Eurosport, dank einer Kooperation auch dort sehen. Für Neukunden kostet ein Abo nur 29,99 monatlich oder im Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren in Annecy heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren in Annecy heute im Liveticker

Außerdem bietet auch SPOX eine Möglichkeit an, beim Massenstart der Herren und Frauen live mit dabei zu sein. Wir tickern das Geschehen detailliert mit. Somit verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker des Massenstarts der Herren in Annecy.

Hier geht es zum Liveticker des Massenstarts der Frauen in Annecy.

