Biathlon: "Desaster", "dumm", "lausig" - Stars mit heftiger Kritik an Organisatoren beim Weltcup in Annecy

Die Bedingungen beim Biathlon-Weltcup in französischen Annecy haben für heftige Kritik seitens der Athleten und der Funktionäre an den Verantwortlichen des französischen Austragungsort gesorgt.

Mehrere Biathlon-Stars mokierten sich nach dem Verfolgungsrennen am Samstag über die eisigen Verhältnisse. Johannes Thingnes Bö sprach im norwegischen TV-Sender NRK von einem "Desaster". Es erstreckte sich über die gesamte Strecke, bei allen Schüben. Wenn ich stehen blieb, kam ich nicht mehr vorwärts", erklärte er.

Ebenfalls deutliche Wort fand der Schwede Sebastian Samuelsson: "Es ist eine Schande, weil sie unglaublich gute Bedingungen hatten, mit denen sie arbeiten konnten und es trotzdem so schlecht gemacht haben", sagte er dem Sender SVT.

Die Verantwortlichen in Annecy hatten die Strecke in der Nacht vom Freitag auf den Samstag präperiert, was bei den Minusgraden dazu führte, dass die Loipe hart und eisig wurde. Ole Einar Björndalen, mittlerweile Experte für das norwegische Fernsehen, nannte das Vorgehen "lausig" und "dumm".

Sogar Verfolgungssieger Sturla Holm Laegreid monierte: "Ich war ehrlich gesagt geschockt, dass sie die Piste nicht gespurt hatten, denn vor dem Start war es extrem eisig." Dabei hatten die Organisatoren den Start der Rennen sogar noch weiter nach hinten geschoben, um die Strecke zu verbessern.

Wirklich geholfen hatte dies nicht: "Wir werden einen Anstieg nicht laufen, weil die Abfahrt danach zu gefährlich ist", sagte Christian Winkler vom Weltverband IBU gegenüber der ARD.

© getty Johannes Thingnes Bö lederte gegen die Bedingungen in Annecy.

Biathlon: "Equipment-Rennen" in Annecy

Nicht nur die Herren auch die Frauen litten unter den Bedingungen. "Es war sehr schwierig, überhaupt Grip zu bekommen. Das hat man bei den Männern ja auch schon gesehen. Man ist eigentlich dauerhaft weggerutscht", sagte Denise Herrmann-Wick, nachdem sie in der Verfolgung auf dem siebten Platz gelandet war.

Ihre norwegischen Kolleginnen wurden sogar noch deutlicher. "Wie Bambi auf dem Eis", hatte sich Ida Lien auf der Loipe gefühlt. "Das ist die dümmste Sache, bei der ich je mitgemacht habe", wetterte Karoline Knotten.

Am Ende waren vor allem die Athleten und Athletinnen der Skimarke Fischer im Nachteil. DSV-Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling sprach daher am Samstag von "Equipment-Rennen".

Am Sonntag findet der Weltcup Le Grand-Bornard mit den beiden Massenstarts seinen Abschluss.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Biathlon: Der Weltcup in Annecy