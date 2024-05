Atlanta Hawks gewinnen Draft Lottery und Top-Pick - zwei weitere Teams springen nach oben

NBA Draft: Der schwächste seit Jahren?

Wen die Hawks nun an Position eins ziehen werden, ist völlig offen. Es gibt in diesem Draft kein Mega-Talent a la Victor Wembanyama wie im Vorjahr, überhaupt gilt dieser Jahrgang als der schwächste seit vielen Jahren. So werden gleich mehrere Spieler als mögliche Top-Picks gehandelt, unter anderem die Center Alexandre Sarr (Perth/Neuseeland), Donovan Clingan (UConn), Forward Zaccharie Risacher (Bourg/Frankreich) sowie die Guards Stephon Castle (UConn) oder auch das serbische Guard-Talent Nikola Topic (Crvena Zvezda).

Einen Überblick über die vermeintlich besten Talente dieses Jahrgangs gibt es in unseren Mock Draft, den wir vor einigen Wochen zusammengestellt hatten.

In diesem Jahr findet der Draft erstmals an zwei Tagen statt. Am 26. Juni wird die erste Runde durchgeführt, am folgenden Tag geht es mit der zweiten Runde weiter.