Zum Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Annecy kämpfen die Frauen heute im Massenstart um den Sieg. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Für die Biathletinnen steht am heutigen Tag in Annecy der Massenstart auf dem Programm. Wie schlagen sich die DSV-Athletinnen auf der Strecke in Le Grand Bornand? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Massenstart der Herren ging schon um 12 Uhr über die Bühne. Dabei dominierten die Norweger mit einem Dreifach-Triumph. Bester Deutscher war dabei Benedikt Doll auf Platz sieben.

Vor Beginn: In Annecy bestritten die Biathletinnen in den vergangenen Tagen schon einen Sprint und die Verfolgung. Das gestrige Verfolgungsrennen gewann Elvira Öberg vor Lisa Vittozzi und Julia Simon. Denis Herrmann-Wick, die nach dem Sprint als Dritte in die Verfolgung ging, fiel auf den siebten Rang zurück. Wie weit geht es heute für die aktuell beste DSV-Athletin nach vorne?

Vor Beginn: Das Rennen beginnt am heutigen Tag um 14.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Massenstarts der Frauen in Annecy.

© getty Kann Denise Herrmann-Wick beim Massenstart in Annecy heute ein Wort um den Sieg mitsprechen?

Biathlon: Massenstart der Frauen in Annecy heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr den Massenstart der Frauen in Annecy heute live in der ARD und auf Eurosport. Die beiden Sender bieten Euch zudem die Möglichkeit das Rennen im Livestream zu verfolgen. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player seht Ihr den Livestream von Eurosport.

DAZN zeigt den Massenstart der Frauen in Annecy heute ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Biathlon, Weltcup in Annecy: Der Zeitplan