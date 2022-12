Der Sprint der Männer steigt heute in Hochfilzen. Hier könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Beim Weltcup im finnischen Kontiolahti triumphierte der Norweger Johannes Thingnes Bö vor seinem Landsmann Surla Holm Laegreid. Roman Rees sorgte mit Platz drei für eine deutsche Podiumsplatzierung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem dritten Platz beim Sprint in Kontiolahti will DSV-Biathlet Roman Rees in Hochfilzen erneut aufs Podium.

Vor Beginn: Das Rennen beginnt um 13.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Sprint der Herren in Hochfilzen (Österreich).

© getty Roman Rees will in Hochfilzen erneut Top-Leistungen zeigen.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute im TV und Livestream

Der Sprint der Herren in Hochfilzen wird vom ZDF im Free-TV übertragen. Zudem ist es möglich das Rennen auch via Livestream auf zdf.de zu sehen.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen

Datum Start Disziplin Übertragung 08.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Frauen 7,5 km Eurosport 1/DAZN, ZDF 09.12.2022 (Fr) 13:45 Sprint Männer 10 km ZDF 10.12.2022 (Sa) 11:30 Verfolgung Frauen 10 km Eurosport 2/DAZN, ZDF 10.12.2022 (Sa) 13:40 Staffel Männer 4 x 7,5 km Eurosport 2/DAZN, ZDF 11.12.2022 (So) 11:30 Staffel Frauen 4 x 6 km Eurosport 1/DAZN, ZDF 11.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Männer 12,5 km Eurosport 2/DAZN, ZDF