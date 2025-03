Der Biathlon-Weltcup findet dieses Wochenende in Oslo seinen Abschluss. Wir verraten, wo die Verfolgung der Männer und Frauen live gezeigt wird.

Gestern fand die Sprintrennen statt, am heutigen Samstag (22. März) geht es mit der Verfolgung der Männer (12,5 km) und der Frauen (10 km) weiter. Los geht es am Holmenkollen in Oslo um 13.45 Uhr bzw. 15.50 Uhr.

SPOX liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.