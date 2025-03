Biathlon heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Sprint der Herren sowie Frauen in Oslo im TV und Livestream?

Saisonabschluss in Oslo! Wer den Sprint der Herren und Frauen am Holmenkollen im TV und Livestream zeigt, verrät dieser Artikel!

Am Holmenkollen findet die Biathlon-Saison dieses Wochenende ihren Abschluss. Los geht es am heutigen Freitag, dem 21. März, mit dem Sprint der Männer über 10 km (ab 13.30 Uhr) und dem Sprint der Frauen über 7,5 km (16.15 Uhr). Franziska Preuß kann in Oslo den Weltcup-Gesamtsieg klarmachen.

Auch diesmal könnt Ihr wieder im TV und Livestream einschalten. Wo? Das erfahrt Ihr hier!