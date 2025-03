Ski Alpin heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Riesenslalom der Herren in Hafjell im TV und Livestream?

Wer zeigt den Riesenslalom der Herren in Hafjell am Samstag live? SPOX hat alle Infos.

Am heutigen Samstag kommt es im Rahmen des Ski-Alpin-Weltcups im norwegischen Skiresort Hafjell zum Riesenslalom der Herren. Zusätzlich dazu wurde der Super-G der Frauen in La Thuile um einen Tag nach vorne verschoben, sodass die Rennen bereits am Donnerstag und Freitag ausgetragen wurden.

SPOX verrät Euch, wo Ihr den Weltcup der Herren live verfolgen könnt!