Ski Alpin heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Super G der Frauen sowie Herren in Sun Valley im TV und Livestream?

Der Super G der Frauen sowie Herren findet heute in Sun Valley statt. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Für das Weltcup-Finale am heutigen Sonntag, den 23. März, sind ausschließlich die besten Athleten der Saison startberechtigt. Mit dabei sind die besten 25 Fahrerinnen und Fahrer. Darüber hinaus dürfen alle Athleten starten, die in der Gesamtwertung mindestens 500 Punkte erreicht haben. Die Rennen in Sun Valley (USA) beginnen um 18 Uhr für die Frauen und um 19.30 Uhr für die Herren.

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Rennen live sehen könnt.