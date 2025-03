Biathlon: Johannes Thingnes Bö feiert 80. Weltcupsieg und holt Kristallkugel im Sprint

Johannes Thingnes Bö hat sich auf seiner Abschiedstournee mit dem 80. Weltcup-Sieg und der kleinen Kristallkugel für die Sprint-Wertung belohnt.

Der 31-Jährige gewann in seinem drittletzten Biathlon-Rennen der Karriere beim Weltcupfinale am heimischen Holmenkollen dank makellosem Schießen und verteidigte souverän sein Polster in der Disziplinwertung. Justus Strelow kam als Bester der erneut enttäuschenden deutschen Starter ebenfalls ohne Strafrunde auf Rang acht, 38 Sekunden fehlten nach einem Sturz auf der Schlussrunde aufs Treppchen.