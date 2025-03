Biathlon, Preisgeld für Gesamtsieg: Wie behält Franziska Preuß das Gelbe Trikot und wie viel Geld würde sie gewinnen?

Franziska Preuß führt den Gesamtweltcup im Biathlon an. Wie sie das gelbe Trikot behält und wie viel Geld sie dadurch gewinnt, verrät SPOX.

Zum ersten Mal seit acht Jahren könnte eine deutsche Biathletin den Gesamtweltcup gewinnen. In der Saison 2016/17 gelang es zuletzt Laura Dahlmeier, die Kristallkugel zu erobern. Franziska Preuß hat in der aktuellen Saison herausragende Leistungen gezeigt und führt vor dem Saisonfinale in Oslo die Gesamtwertung an, knapp vor der Französin Lou Jeanmonnot. Am Holmenkollen stehen drei entscheidende Rennen an. Gelingt Franziska Preuß der große Coup?

Wie sie das gelbe Trikot behält und wie viel Geld ihr das einspielt, erfahrt Ihr hier.