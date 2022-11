Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Frauen in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Saisonstart in Kontiolahti! Im Biathlon beginnt am heutigen Mittwoch die Weltcup-Saison 2022/23 der Damen - SPOX klärt auf, wie Ihr das Einzelrennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem gestern die Männer die Biathlon-Saison bereits eröffnet haben, geht es heute auch für die Frauen los. Auf dem Plan: 15 Kilometer Einzel, um 13.15 Uhr geht's los. Es ist nur das zweite von vielen Rennen, die in den kommenden Tagen in Kontiolahti ausgetragen werden, in vier Disziplinen messen sich Frauen und Männer jeweils.

Vorjahressiegerin Marte Olsbu Roeiseland ist nicht beim Saisonstart dabei, sie blickt auf eine suboptimale Vorbereitung zurück. Ihre Konkurrentinnen Elvira und Hanna Ölberg gehen deshalb wohl als Favoritinnen in die Saison. Für den DSV werden heute folgende Athletinnen an den Start gehen: Franziska Preuß, Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Juliane Frühwirt.

Aber wo könnt Ihr das Ganze heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort.

Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Frauen in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Einzelrennen der Frauen heute live im Free-TV zu sehen: Eurosport und die ARD. Pünktlich zum Startschuss beginnt in der ARD auch die Übertragung, ab 13 Uhr ist der öffentlich-rechtliche Sender also dabei - sowohl im TV als auch im Livestream auf sportschau.de. Moderiert wird das Ganze von Michael Antwerpes, Wilfried Hark kommentiert.

Bei Eurosport geht es ebenfalls pünktlich um 13 Uhr los, auch hier gibt es die Optionen TV und Livestream. Während die TV-Übertragung kostenlos ist, wird für den Eurosport Player eine Gebühr fällig.

Die könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr ein DAZN-Abo besitzt. Beim "Netflix des Sports" laufen Eurosport 1 und Eurosport 2 dank einer Kooperation nämlich rund um die Uhr mehrkostenfrei. Wenn Ihr noch kein Abonnement beim Streamingdienst Euer Eigen nennt und neben Wintersport auch Fußball, NFL und NBA, Motorsport, Tennis, Kampfsport, Darts und vieles mehr sehen möchtet, könnt Ihr das hier für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr ändern.

Biathlon, Übertragung: Einzelrennen der Frauen in Kontiolahti heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, im TV oder Livestream vorbeizuschauen, kann auch einfach zu unserem Liveticker greifen. Wir sind beim Biathlon-Weltcup immer mit von der Partie!

Hier geht es zum Liveticker des Einzelrennens der Frauen in Kontiolahti.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti