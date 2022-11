Beim Biathlon findet am heutigen Dienstag das Einzelrennen der Herren in Kontiolahti statt. Hier lässt es sich im Liveticker verfolgen.

Die Biathlon-Saison 2022/23 beginnt. Los geht es heute mit dem Einzelrennen der Herren in Kontiolahti. SPOX begleitet es hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wann genau findet das Rennen heute statt? Es beginnt um 13.15 Uhr, auf die Männer warten dann 20 Kilometer. Die Frauen sind dann übrigens morgen an der Reihe.

Vor Beginn: Der Startschuss fällt! Beim Biathlon beginnt heute mit dem Einzelrennen der Herren im finnischen Kontiolahti die Saison 2022/23. Zur Sache geht es dort bis Sonntag.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Die Biathlon-Saison 2022/23 steht in den Startlöchern.

Biathlon: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti heute im TV und Livestream

Das heutige Einzelrennen in Kontiolahti bekommt Ihr heute live in der ARD zu sehen. Sendungsstart ist um 13 Uhr. Michael Antwerpes ist als Moderator im Einsatz, während Wilfried Hark danach in die Rolle des Kommentatoren schlüpft. Die ARD bietet ihr TV-Programm auch via Livestream an.

Neben der ARD zeigt auch Eurosport die Biathleten heute im Free-TV, los geht es ebenfalls um 13 Uhr. Der Livestream über den Eurosport Player ist kostenpflichtig. Falls Ihr DAZN-Kunden seid, schaltet gegebenenfalls einfach bei DAZN ein. Dort stehen Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich auf der Plattform zur Verfügung. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 24,99 Euro pro Monat.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti