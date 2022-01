Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Ruhpolding: Sowohl die Damen als auch die Herren gehen heute in der Verfolgung an den Start. Wie Ihr die Rennen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht am Sonntag mit gleich zwei Rennen zu Ende. In der Chiemgau-Arena finden sowohl das Verfolgungsrennen der Herren als auch das der Damen statt.

Vor allem Benedikt Doll und Erik Lesser bietet sich durch ihr starkes Abschneiden im Sprint am Donnerstag die Chance auf eine Podestplatzierung.

Biathlon: Programm in Ruhpolding im Überblick

Zunächst gehen aber die Damen in die Loipe. Start der Verfolgung ist um 12.45 Uhr. Genau zwei Stunden später fällt dann der Startschuss für die Männer.

Datum Uhrzeit Event Mittwoch, 12. Januar 14.30 Uhr Sprint Damen Donnerstag, 13. Januar 14.30 Uhr Sprint Herren Freitag, 14. Januar 14.30 Uhr Staffel Damen Samstag, 15. Januar 14.30 Uhr Staffel Herren Sonntag, 16. Januar 12.45 Uhr Verfolgung Damen Sonntag, 16. Januar 14.45 Uhr Verfolgung Herren

© getty Erik Lesser sprintete in Ruhpolding auf Platz sechs.

Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr die Biathlon-Wettkämpfe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Auch am Sonntag habt Ihr mehrere Möglichkeiten, die beiden Verfolgungsrennen live im TV und Livestream zu sehen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute live im Free-TV

An diesem Wochenende zeichnet das ZDF für die Wintersport-Übertragungen verantwortlich. Dementsprechend sind heute beide Biathlon-Rennen live im öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen.

Kurz vor dem Start meldet sich Moderator Alexander Ruda zusammen mit Experte Sven Fischer aus Ruhpolding. Im Anschluss kommentieren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger die Verfolgungsrennen.

Außerdem hat auch Eurosport die Wettkämpfe im Programm. Beide Verfolgungsrennen findet Ihr beim Free-TV-Sender Eurosport 1.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute live im kostenlosen Livestream

Das Programm des ZDF könnt Ihr natürlich auch kostenfrei als Livestream empfangen. Hier seht Ihr die Biathlon-Rennen in Ruhpolding live.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute live im kostenpflichtigen Livestream

Eurosport bietet seine Sendungen ebenfalls als Livestream an. Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern sind diese jedoch kostenpflichtig.

Dafür benötigt Ihr ein Abo des Eurosport Player. Dieser kostet 6,99 Euro.

Eine Ausnahme bildet DAZN. Der Streamingdienst hat durch eine Kooperation mit Eurosport die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 im Angebot. Bei DAZN seht Ihr neben den Wintersportübertragungen zudem Spitzenfußball der Champions League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Darüber hinaus sind ausgewählte Partien der Bundesliga, der NFL, NBA live zu sehen.

Ein DAZN-Abonnement kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Hier könnt Ihr Euch das DAZN-Abo Eurer Wahl sichern!

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Ruhpolding heute im Liveticker

Wie gewohnt werdet Ihr bei SPOX in Echtzeit über die Geschehnisse in den Biathlon-Loipen informiert. Auch zu den beiden Verfolgungsrennen haben wir einen Liveticker im Angebot.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen - Ausgangsposition

Die deutschen Damen haben sich am Mittwoch im Sprint in eine missliche Ausgangsposition für die Verfolgung gebracht. Keine DSV-Läuferin kam unter die Top-15.

Als beste Athletin geht Franziska Hildebrand heute von Platz 17 ins Rennen. Sieben Positionen später folgt ihr Denise Herrmann.

Zudem sind heute Vanessa Voigt (Platz 29) und Vanessa Hinz (Platz 60) mit dabei. Marion Wiesensarter und Weltcup-Debütantin Hanna Kebinger verpassten dagegen die Qualifikation für den Verfolger.

Weiterhin fehlt dagegen Franziska Preuß. Die 27-Jährige hatte sich vor Weihnachten am Fuß verletzt und danach mit Corona infiziert.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren - Ausgangsposition

Völlig andere Vorzeichen gibt es dagegen vor der Verfolgung der Herren. Benedikt Doll holte am Donnerstag beim Sprint mit dem zweiten Platz sein erstes Podestergebnis der Saison.

Nur vier Ränge dahinter kam Erik Lesser mit 43 Sekunden Rückstand auf den Sieger Quentin Fillon Maillet ein. Beide können damit den nächsten Weltcup-Sieg in dieser Saison ins Visier nehmen.

Bislang hatte nur Johannes Kühn ein Biathlon-Rennen in diesem Winter gewonnen. Der 30-Jährige fällt für die Wettkämpfe in Ruhpolding jedoch wegen einer Corona-Infektion aus.

Biathlon: Termine 2021/22