Biathletin Franziska Preuß verletzte sich im Vorfeld des Weltcups in Annecy. Doch wie länge fällt sie aus? Diese Frage beantworten wir Euch hier.

Franziska Preuß ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen der vergangenen Jahre. Seit der Saison 2013/14 ist die 27-Jährige fester Bestandteil der deutschen Weltcupmannschaft. Bei Weltmeisterschaften gewann Preuß bisher eine Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille. Hinzukommen zehn Weltcupsiege und zahlreiche weitere Podestplätze.

In dieser Saison ist "Franzi" gemeinsam mit Dennis Herrmann die Anführerin der deutschen Biathletinnen. Bestes Resultat waren bisher zwei fünfte Plätze (Sprint und Verfolgung) in Östersund.

Großes Ziel der Freundin des ehemaligen deutschen Spitzenbiathleten Simon Schempp sind in dieser Saison selbstverständlich die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar 2022). Es wären für Preuß die dritten Olympischen Winterspiele nach 2014 (Sotschi) und 2018 (Pyeongchang). Eine Olympia-Medaille fehlt Preuß noch. Knapp an Bronze schrammte sie 2018 mit Platz vier im Einzel vorbei. Doch droht der Medaillentraum der Franziska Preuß zu platzen?

Wenige Stunden vor dem Start zum Weltcup-Sprint in Annecy-Le Grand-Bornand am 16. Dezember passierte Preuß ein fataler Fauxpas. Im Teamhotel rutschte die Hoffnungsträgerin der deutschen Biathletinnen auf einer Treppe aus - und zog sich eine starke Verstauchung im linken Fuß zu. Laut Ultraschall-Untersuchung sei es "keine schwerwiegende Verletzung" und das Fehlen im Sprint "eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Mannschaftsarzt Klaus Marquardt damals.

Wie lange Franziska Preuß noch ausfällt, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

Biathlon: Wie lange fällt Franziska Preuß aus?

Während die Konkurrenz die Rennpause rund um Weihnachten und den Jahreswechsel auch dazu nutzt, in Olympia-Form zu kommen, muss Preuß ihren lädierten linken Fuß über die Feiertage hochlegen. An Training ist für Preuß derzeit nicht zu denken.

Wie der Deutsche Skiverband am 23. Dezember mitteilte, fällt Preuß nach ihrem Treppensturz länger aus als geplant. Die Ärzte verordneten nach eingehenden Untersuchungen für zehn Tage ein komplettes Belastungsverbot, danach darf sie sich auch nur sukzessive wieder an die Vollbelastung herantasten. Ihr Start beim ersten Heim-Weltcup dieser Saison in Oberhof (6. bis 9. Januar) ist laut DSV nahezu ausgeschlossen. Auch für die Wettkämpfe in Ruhpolding vom 12. bis 16. Januar dürfte es eng werden.

Nach den beiden Weltcup-Stationen in Deutschland steht vor den Olympischen Winterspielen von Peking nur noch der Weltcup im italienischen Antholz (20. bis 23. Januar) auf dem Programm. Dort könnte Preuß Stand heute starten und sich den letzten Feinschliff für Olympia holen. Zudem müsste sie im Training reichlich Sonderschichten einlegen, um den Rückstand auf die Konkurrenz aufzuholen.

In Annecy war Preuß' Fehlen deutlich zu merken. Ohne sie gab es für die deutschen Biathletinnen keine Spitzenplatzierung. Bleibt zu hoffen, dass Preuß rechtzeitig bis zu den Olympischen Winterspielen wieder in Form kommt.

