Der Biathlon-Weltcup der Damen in Ruhpolding geht heute mit einem Sprint-Wettbewerb los. Wir tickern für Euch das Rennen live mit.

Nach den Wettkämpfen in Oberhof sind die Biathletinnen zum zweiten Mal hintereinander in Deutschland im Einsatz. Heute beginnt der Weltcup in Ruhpolding mit einem Sprint über 7,5 Kilometer. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Damen in Ruhpolding heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der bayerischen Chiemgau-Arena geht heute der erste von drei Wettkämpfen in Ruhpolding, der zweiten Weltcup-Station in Deutschland, los. Mit Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Marion Wiesensarter und Hanna Kebinger treten fünf Athletinnen des DSV an. Franziska Preuß ist wegen ihrer Corona-Infektion und Fußverletzung noch nicht einsatzbereit.

Vor Beginn: Das Rennen über 7,5 Kilometer wird um 14.30 Uhr eröffnet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Sprint der Damen in Ruhpolding.

Biathlon: Sprint der Damen in Ruhpolding heute im TV und Livestream

Das ZDF überträgt den Sprint der Damen in Ruhpolding heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Ebenso eine Übertragung im Free-TV und im Livestream bietet Eurosport an. Im Gegensatz zum ZDF-Livestream ist der Eurosport-Livestream jedoch kostenpflichtig.

Wer bereits ein DAZN-Abonnement hat, muss wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport keinen Cent extra für Eurosport bezahlen. DAZN-Kunden haben nämlich bereits Zugang zu beiden Eurosportsendern - und das rund um die Uhr.

Für das DAZN-Abo fallen jedoch ebenfalls Kosten an: entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Damen