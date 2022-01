Skispringen heute live: Dreikönigsspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Vierschanzentournee fällt heute beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen die Entscheidung um den Gesamtsieg. Wir zeigen Euch, wo Ihr das letzte Tourneespringen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Ort, Datum, Zeit, Infos

An jedem 6. Januar eines jeden Jahres blickt die Sportwelt voller Interesse auf die knapp 10.500 Einwohner zählende Stadt Bischofshofen in Österreich. Das ist auch heute wieder der Fall, wenn auf der Paul-Außerleitner-Schanze das letzte Springen der Vierschanzentournee 2021/22 stattfindet und der Gesamtsieger ermittelt wird.

Der 1. Wertungsdurchgang mit den in der Qualifikation ermittelten 25 K.o.-Duellen beginnt um 17.30 Uhr, nach einer kurzen Pause folgt dann der entscheidende 2. Durchgang mit den 25 Siegern der Duelle und den fünf besten Verlierern.

Ist auch dieser beendet, steht der Sieger der Vierschanzentournee 2021/22 fest. Ist es der vor dem Dreikönigsspringen in der Gesamtwertung führende Ryoyu Kobayashi, oder gibt der Japaner seinen zweiten Tourneesieg noch aus der Hand? In Bischofshofen ist in der Vergangenheit schon so manches Drama passiert.

Im vergangenen Jahr holte sich Kamil Stoch in Bischofshofen den Tages- und den Gesamtsieg. Der Pole beendete die Tournee 2021/22 aber bereits nach der verpassten Qualifikation für das Bergiselspringen in Innsbruck.

© getty Ryoyu Kobayashi führt die Gesamtwertung der Vierschanzentournee an.

Skispringen heute live: Dreikönigsspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die Entscheidung der Vierschanzentournee heute selbstverständlich im TV und im Livestream.

Im Free-TV ist das Dreikönigsspringen in Bischofshofen auf Das Erste und Eurosport live zu sehen. Die ARD schickt bei ihrer Live-Übertragung ab 16.50 Uhr das bewährte Skisprung-Team mit Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels ins Rennen. Für Eurosport kommentiert ab 17 Uhr Gerhard Leinauer gemeinsam mit Experte Werner Schuster.

Den kostenlosen Livestream der ARD könnt Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de abrufen, den kostenpflichtigen Eurosport-Livestream über den Eurosport Player. Ihr habt diesen noch nicht abonniert? Dann könnt Ihr den offiziellen Streamingkanal von Eurosport einen Monat kostenlos testen und somit auf diesem Weg das Dreikönigsspringen gratis verfolgen.

Mit einem DAZN-Abonnement ist es ebenfalls möglich, das Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute im Livestream zu sehen. Hierfür müsst Ihr Euch bei dem Streamingdienst einfach nur nach dem Eurosport-Channel umschauen. Dieser ist bei DAZN wegen einer Kooperation mit Eurosport dauerhaft zu finden.

Ihr seid noch kein DAZN-Kunde und wollt es werden? DAZN kostet 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr. DAZN zeigt auch eine Vielzahl anderer Sportarten live. Dazu gehören Fußball (Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division), US-Sport, Tennis, Boxen, MMA, Handball, Darts und vieles mehr.

Skispringen heute live: Dreikönigsspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr das abschließende Springen der Vierschanzentournee 2021/22 auch im Liveticker von SPOX. Klickt rein und informiert Euch über das Geschehen in Bischofshofen!

Hier geht's zum Liveticker Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

