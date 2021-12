Die am 28. Dezember beginnende Vierschanzentournee wird stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Wir verraten Euch, wie viele Zuschauer bei den vier Springen live vor Ort an den Schanzen dabei sein dürfen.

Die Vierschanzentournee zieht sein Jahrzehnten die Massen in ihren Bann! Zehntausende von Zuschauer auf den Tribünen bei den Springen und gute Einschaltquoten für die übertragenden TV-Sender zeigen, dass die Vierschanzentournee eines der ganz großen Highlights einer jeden Wintersport-Saison ist.

Am 28. Dezember beginnt die 70. Auflage der Vierschanzentournee mit der Qualifikation für das 1. Springen in Oberstdorf. Traditionell sind Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen die Austragungsorte der weiteren drei Springen.

In Deutschland ist die Vorfreude auf die Vierschanzentournee riesengroß. Der Grund dafür trägt den Namen Karl Geiger. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer zeigte im bisherigen Saisonverlauf bisher teils grandiose Leistungen und geht als Führender im Gesamt-Weltcup in die deutsch-österreichische Tournee.

Geiger trägt die Hoffnungen vieler deutscher Skisprungfans, dass nach 2002 (Sven Hannawald) wieder ein DSV-Springer die Gesamtwertung der Vierschanzentournee gewinnt.

© getty Karl Geiger beendete die Vierschanzentournee 2020/21 als Zweiter.

Vierschanzentournee 2021/22: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Event 28.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 31.12.2021 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 1.1.2022 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 3.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 4.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 5.1.2022 17.15 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 6.1.2022 17.30 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang

Vierschanzentournee: Wie viele Zuschauer sind erlaubt?

Bei ihrer 69. Auflage erlebte die Vierschanzentournee vor einem Jahr eine unschöne Premiere! Erstmals in ihrer langen Geschichte fanden alle vier Springen ohne Zuschauer statt. Der Grund waren die harten Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Und wie ist die Zuschauersituation bei der bei der anstehenden Tournee? Die Pandemie hat die beiden Veranstaltungsländer Deutschland und Österreich noch immer in Griff. Das hat zur Folge, dass die Vierschanzentournee zum zweiten Mal in Folge auf den beiden deutschen Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen erneut zur Geisterveranstaltung wird. Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen in Bayern finden die Qualifikationen und die Springen erneut ohne Zuschauer statt.

Zumindest in Österreich darf sich die Skisprung-Elite auf Zuschauer freuen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) und die örtlichen Organisationskomitees am 20. Dezember mitteilten, dürfen beim Bergiselspringen in Innsbruck maximal 4000 Zuschauer und beim Tourneefinale in Bischofshofen maximal 3500 Zuschauer auf zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ins Stadion. Für die Zuschauer gilt die "2G-Regel".

Vierschanzentournee: Zugelassene Zuschauer bei den Springen im Überblick

Datum Ort Zuschauer 29.12.2021 Oberstdorf - 1.1.2022 Garmisch - Partenkirchen - 31.12.2021 Innsbruck maximal 4000 1.1.2022 Bischofshofen maximal 3500

Vierschanzentournee: Übertragung im TV und Livestream

Kommen wir an dieser Stelle jetzt zu einer erfreulichen Nachricht! Alle Springen und auch die jeweils am Vortag stattfindenden Qualifikationen der Vierschanzentournee werden live im TV und im Livestream übertragen. So können auch alle die Tournee live verfolgen, die eigentlich vorhatten, live an den Schanzen dabei zu sein.

Im Free-TV zeigt der Privatsender Eurosport die komplette Tournee live. Das ist auch bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF der Fall. Die ARD ist für die Live-Übertragungen aus Oberstdorf und Bischofshofen verantwortlich, das ZDF berichtet live aus Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck.

Die drei Anbieter bieten ihre Übertragungen auch im Livestream an. Die Livestreams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind kostenlos, der Livestream von Eurosport über den Eurosport Player dagegen nach Ablauf eines 30-tägigen Gratismonats kostenpflichtig.

