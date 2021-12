Vierschanzentournee: Datum, Zeitplan, Schanzen, Übertragung im TV und Livestream

Die Vierschanzentournee 2021/22 wirft Ihre Schatten voraus. Termine, Schanzen, Wettkämpfe, Übertragungen im TV und Livestream: Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zu dem Klassiker im Kalender der Skispringer zusammen.

Dieses Event ist seit Jahren ein Fixpunkt im Terminkalender des Wintersports: die Vierschanzentournee. Um den Jahreswechsel von 2021 auf 2022 herum werden die besten Skispringer der Welt bei der 70. Auflage der Vierschanzentournee wieder von den Schanzen springen.

Austragungsorte sind auch dieses Mal wieder Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Bei den beiden Wettbewerben in Deutschland sind leider keine Zuschauer zugelassen, wie die Situation bei den beiden abschließenden Springen in Österreich sein wird, ist dagegen noch offen.

Vierschanzentournee: Datum und Zeitplan

Die Vierschanzentournee 2021/22 beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation für das tags darauf folgende Eröffnungsspringen in Oberstdorf. Die weiteren drei Springen sind für den 1. Januar (Garmisch-Partenkirchen), 3. Januar (Innsbruck) und 6. Januar (Bischofshofen) terminiert.

Vierschanzentournee: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Event 28.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 31.12.2021 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 1.1.2022 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 2.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 3.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 5.1.2022 17.15 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 6.1.2022 17.30 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang

Vierschanzentournee: Die Schanzen

Gesprungen wird auch bei der Vierschanzentounee auf der Schattenbergschanze (Oberstdorf), der Großen Olympiaschanze (Garmisch-Partenkirchen), der Bergiselschanze (Innsbruck) und der Paul-Außerleitner-Schanze (Bischofshofen).

Jede Schanze hat ihre eigene Charakteristik, was es für die Springer so schwierig macht, an jedem Tourneeort vorne mitzuspringen.

Vierschanzentournee: Die Schanzen im Überblick

Ort Schanze Schanzenrekord Hillsize Oberstdorf Schattenbergschanze Sigurd Pettersen (2003), 143,5 m 137 m Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze Dawid Kubacki (2021), 144 m 142 m Innsbruck Bergiselschanze Michael Hayböck (2015), 138 m 128 m Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze Dawid Kubacki (2019), 145 m 142 m

Vierschanzentournee: Übertragung im TV und Livestream

Jede Qualifikation und jedes Springen der Vierschanzentournee 2021/22 werden live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Der Privatsender Eurosport zeigt die komplette Vierschanzentournee im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenpflichtigen Eurosport Player, dem offizielle Streamingkanal von Eurosport.

Des Weiteren liegen Übertragungsrechte bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Auf Das Erste werden die Qualifikationen und Springen in Oberstdorf und Bischofshofen live übertragen, das ZDF übernimmt die Live-Übertragungen aus Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Beide Sender bieten immer auch einen kostenlosen Livestream an.

Wie auch alle anderen Skisprung-Weltcup-Events könnt Ihr auch die Wettbewerbe der Vierschanzentournee bei DAZN live und in voller Länge verfolgen. Auf DAZN sind nämlich die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) 24 Stunden täglich verfügbar.

Der Streamingdienst zeigt zudem auch Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Radsport, Rugby, Motorsport, Boxen, MMA und Wrestling im Livestream.

Vierschanzentournee: Modus und K.o.-Durchgang

Am Vortag jedes Springens findet jeweils eine Qualifikation statt. Die 50 besten Springer einer jeden Qualifikation nehmen an den Wertungsspringen teil. Bei diesen gibt es im Vergleich zu den anderen Weltcupspringen einen anderen Modus. Die 50 Springer werden nämlich in 25 Duelle aufgeteilt. Der Erste der Qualifikation springt gegen den 50., der 2. gegen den 49., der 3. gegen den 48. - und so weiter.

Die 25 Sieger der K.-o-Duelle sind fix im 2. Durchgang dabei, dazu kommen die fünf punktbesten Verlierer. Der Finaldurchgang wird in gestürzter Reihenfolge (sprich der Punktbeste nach Sprung eins als letztes) durchgeführt.

Der Sieger der Vierschanzentournee wird wie folgt ermittelt: Nach jedem Springen werden die erreichten Punkte (Weite, Wind, Haltungsnoten, Anlauflänge) addiert. Wer nach Beendigung der vier Springen die höchste Punktzahl aufweist, gewinnt die Vierschanzentournee.

© getty Kamil Stoch aus Polen gewann die Vierschanzentournee 2020/21.

Vierschanzentournee 2021/22: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre