Skispringen: Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee live im TV und Livestream?

Am 29. Dezember beginnt die traditionelle Vierschanzentournee. Wir zeigen Euch, wer die vier Springen und die davor geschalteten Qualifikationen live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Vierschanzentournee: Datum, Ort, Zeit, Infos

Im Wintersport steht eines der Highlights in der olympischen Saison 2021/22 kurz bevor - die Vierschanzentournee. Zum bereits 70. Mal ermitteln die besten Skispringer der Welt um die Jahreswende herum bei vier Springen ihren König der Lüfte.

Traditionell finden die vier Springen auf den Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (beide Deutschland), Innsbruck und Bischofshofen (Österreich) statt. Am Tag vor den jeweiligen Springen werden in der Qualifikation die 50 Springer bestimmt, die sich dann im 1. Wertungsdurchgang in K.o.-Duellen gegenüberstehen - diesen speziellen Modus gibt es nur bei der Vierschanzentournee.

Los geht es am 28. Dezember auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf mit der Qualifikation für das 1. Springen. Im Allgäu geht Lokalmatador Karl Geiger als Weltcupführender auf die Schanze. Bei der vergangenen Tournee flog Geiger in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Gelingt dem 28 Jahre alten Oberstdorfer jetzt der ganz große Coup.

Zumindest in Österreich darf sich die Skisprungelite auf Zuschauer freuen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) und die örtlichen Organisationskomitees mitteilten, dürfen beim Bergiselspringen in Innsbruck (4. Januar) maximal 4000 Zuschauer und beim Tourneefinale in Bischofshofen (6. Januar) maximal 3500 Zuschauer auf zugewiesenen und und gekennzeichneten Sitzplätzen ins Stadion. Für die Zuschauer gilt die "2G-Regel". Auf den deutschen Stationen in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) wird es dagegen zum zweiten Mal in Folge Geisterveranstaltungen geben.

Vierschanzentournee: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Event 28.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 31.12.2021 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 1.1.2022 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 2.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 3.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 5.1.2022 17.15 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 6.1.2022 17.30 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang

Skispringen: Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee live im TV und Livestream?

Rund um die Feiertage ist die Vierschanzentournee eines der ganz großen Highlights im weltweiten Sportkalender. Klar, dass davon in aller Ausführlichkeit live im TV und Livestream berichtet wird.

Alle Skisprungfans dürfen sich auf Live-Übertragungen von allen Qualifikationen und Springen der Vierschanzentournee freuen. Verantwortlich dafür sind mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, dem Privatsender Eurosport und dem Streamingdienst DAZN vier Anbieter.

Wie deren Übertragungen im einzelnen aussehen, zeigen wir euch in den kommenden Abschnitten.

Skispringen: Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee live im TV?

Fangen wir mit den Live-Übertragungen im TV an! Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt Eurosport die komplette Vierschanzentournee - das heißt alle Qualifikationen und alle Springen. Für den Privatsender berichten Kommentator Gerhard Leinauer und die beiden Experten Marin Schmitt und Werner Schuster.

Ebenfalls live im Free-TV könnt Ihr alle Stationen der Tournee im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen. Die ARD und das ZDF teilen sich auch dieses Mal die Übertragungen. Auf Das Erste könnt Ihr die Qualifikationen und Springen in Oberstdorf und Bischofshofen live sehen, das ZDF übernimmt die Live-Übertragungen von den Tour-Standorten in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck.

Auf Das Erste kommentiert Tom Bartels die Springen, Lea Wagner ist als Moderatorin im Einsatz, Sven Hannawald fungiert als Experte. Im ZDF ist Stefan Bier der Kommentator, durch die Sendungen führt Moderator Norbert König, an seiner Seite hat er Toni Innauer als Experten.

Skispringen: Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee im Livestream?

Dank der Übertragungen im Livestream könnt Ihr Euch die verschiedenen Wettbewerbe der Vierschanzentournee von überall aus auf dem Endgerät Eurer Wahl live ansehen.

Die kostenlosen Livestreams von ARD und ZDF sind in deren Mediatheken und Websites zu finden, die Livestreams von Eurosport im kostenpflichtigen Eurosport Player, dem offiziellen Streamingkanal von Eurosport. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats belaufen sich hier die Kosten auf 4,99 Euro im Monat.

Die Vierschanzentournee könnt Ihr ohne Probleme auch beim Streaminganbieter DAZN live sehen. Hier werden dank einer Kooperation mit Eurosport die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten rund um die Uhr gezeigt. Doch DAZN hat nicht nur die beiden Eurosportsender im Programm.

