Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup 2021/22 wird heute in Annecy mit dem Sprint der Damen fortgesetzt. Wo Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Sprint der Damen in Annecy: Datum, Zeit, Ort, Infos

Von heute, 16. Dezember, bis kommenden Sonntag, 19. Dezember, macht der Biathlon-Weltcup 2021/22 Station im französischen Annecy-Le Grand Bornand. Dort finden an vier Tagen sechs Rennen der Damen und Herren statt. Den Auftakt macht heute ab 14.15 Uhr der Sprint der Damen über 7,5 Kilometer.

Bei den deutschen Biathleten ist die Vorfreude auf die Rennen in Annecy groß, vor allem weil im Vergleich zu Hochfilzen wieder Zuschauer zugelassen sind. Bei den Damen kehrt die zuletzt erkrankte Anna Weidel (25) ins Aufgebot zurück, Franziska Hildebrand (34) muss nach den Plätzen 37 (Sprint) und 21 (Verfolgung) in Hochfilzen derweil wieder in den zweitklassigen IBU-Cup.

In Annecy absolvieren die Biathletinnen bereits den vierten Sprint dieser noch jungen Saison. In den bisherigen drei Rennen, die von Hanna Öberg, Lisa Theresa Hauser und Hanna Sola gewonnen wurden, schaffte es noch keine Deutsche auf das Podest.

Biathlon: Programm in Annecy im Überblick

Datum Uhrzeit Event 16. Dezember 14.15 Uhr Sprint Damen 17. Dezember 14.15 Uhr Sprint Herren 18. Dezember 13 Uhr Verfolgung Damen 18. Dezember 15 Uhr Verfolgung Herren 19. Dezember 12.45 Uhr Massenstart Damen 19. Dezember 14.45 Uhr Massenstart Herren

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Annecy heute live im TV und Livestream

Live übertragen wird der Sprint der Damen heute von zwei Anbietern im Free-TV und Livestream: dem ZDF und Eurosport.

Beide Sender beginnen mit ihren Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen jeweils um 14.05 Uhr. Für das ZDF ist folgendes Team im Einsatz:

Kommentatoren: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderator: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experten: Laura Dahlmeier, Sven Fischer

Kostenlos verfolgen könnt Ihr das Rennen auch im Livestream des ZDF. Mit Kosten verbunden ist dagegen der Eurosport Player, der offizielle Streamingkanal von Eurosport.

Wegen einer bestehenden Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr den Sprint der Damen in Annecy heute auch live und in voller Länge bei dem Streamingdienst verfolgen. Beim "Netflix des Sports" sind die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft im Programm.

Im Wintersportbereich hat DAZN dank der Kooperation neben Biathlon auch Skispringen, Ski alpin, Rennrodeln, Langlauf und die Nordische Kombination im Angebot. Doch damit nicht genug. Der Streamingdienst bietet zudem auch Fußball, US-Sport, MMA, Tennis, Darts, Handball, Wrestling, Rugby, Motorsport und Radsport im Livestream an.

Um diesen abrufen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Hier könnt Ihr Euch ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) sichern!

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Annecy heute im Liveticker

Den Sprint der Damen könnt Ihr heute natürlich auch in Form von Livetickern bei SPOX verfolgen. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Renngeschehens!

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Damen in Annecy.

