SC Verl vs. Preußen Münster heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Nachdem in der 3. Liga der SSV Ulm den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga bereits perfekt gemacht hat, kann am heutigen Sonntag, 12. Mai, mit Preußen Münster der nächste Aufsteiger das fast Unmögliche schaffen. Münster spielt heute beim SC Verl. Spielbeginn im Sportclub-Park ist um 16.30 Uhr.

Wenn Jahn Regensburg gestern bei Viktoria Köln nicht gewonnen hat, steigen die Preußen bei einem Sieg in Verl vorzeitig in die 2. Bundesliga auf. Leicht wird ein Sieg in Verl aber nicht, da der SC gut in Form ist, was ein Sieg am letzten Spieltag gegen Dynamo Dresden zeigt.

3. Liga, 37. Spieltag: Die heutigen Spiele