Zum Abschluss der Wettbewerbe an diesem Wochenende in Hochfilzen steht am heutigen Sonntag das Verfolgungsrennen der Frauen auf dem Programm. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Im Sprint am Freitag hatten die deutschen Damen mit dem Sieg nichts zu tun, beste DSV-Athletin war Vanessa Hinz auf Rang zehn. Können die Deutschen heute weiter nach vorne laufen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf Platz eins startet die Belarussin Hanna Sola, die das Feld am Freitag überraschend deklassieren konnte. 47 Sekunden Vorsprung nimmt sie mit auf die Strecke. Dahinter folgen dann aber mehrere große Kaliber, darunter die Schwedin Hanna Öberg oder die Führende im Gesamtweltcup, Marte Olsbu Röiseland.

Vor Beginn: Um 14.30 Uhr beginnt der letzte Wettbewerb des Wochenendes. Eine Strecke von 10 Kilometern gilt es zu bewältigen, dazu die üblichen vier Schießeinlagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Frauen im österreichischen Hochfilzen.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute im TV und Livestream

Das Verfolgungsrennen der Frauen könnt Ihr heute unter anderem in der ARD sehen. Parallel zur Übertragung im Fernsehen gibt es beim öffentlich-rechtlichen Sender auch einen kostenlosen Livestream für alle Biathlon-Fans.

Auch beim Sportsender Eurosport (Eurosport 1) schaut Ihr wie üblich nicht in die Röhre. Und: Da Eurosport 1 und Eurosport 2 auch auf DAZN abrufbar sind, haben auch alle Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, das Rennen live zu verfolgen.

Weitere Wintersportarten, reichlich Fußball und mehr bietet DAZN ebenfalls an. Dafür wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro.

