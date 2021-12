In Annecy geht heute der Sprint der Damen im Biathlon-Weltcup über die Bühne. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Annecy sprinten die besten Biathletinnen heute um den Sieg. Kann sich eine Deutsche ganz nach vorne laufen und schießen? In unserem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Damen in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim ersten Rennen des Weltcups im französischen Annecy-Le Grand Bornand kehren die Fans zurück an die Strecke - auch zur Freude der deutschen Biathletinnen. Die zuletzt erkrankte Anna Weidel ersetzt im Frauen-Team Franziska Hildebrand, die in Hochfilzen nicht überzeugte. In den bisherigen drei Sprints schaffte es noch keine Deutsche auf das Podest. Mit Denise Herrmann und Franziska Preuß gehen heute zwei deutsche Biathletinnen aussichtsreich ins Rennen.

Vor Beginn: Der vierte Sprint der Weltcup-Saison 2021/22 beginnt heute um 14.15 Uhr. Jede Biathletin muss 7,5 Kilometer in der Loipe und zwei Schießeinlagen absolvieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Sprints der Damen in Annecy.

Biathlon: Sprint der Damen in Annecy heute live im TV und Livestream

Der Sprint der Damen in Annecy wird heute vom ZDF und von Eurosport live im Free-TV und vom Livestream übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen beginnt die Live-Übertragung der beiden Sender jeweils um 14.05 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt starten auch die angebotenen Livestreams. Der Livestream des ZDF kann kostenlos abgerufen werden, der Eurosport Player, der offizielle Streamingkanal von Eurosport, dagegen nur nach Abschluss eines Abos.

Wegen einer bestehenden Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr den Sprint der Damen in Annecy heute auch live und in voller Länge bei dem Streamingdienst verfolgen. Hier könnt Ihr Euch ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) von DAZN sichern!

Biathlon: Programm in Annecy im Überblick