In Hochfilzen steigt heute im Rahmen des Biathlon-Weltcups die Staffel der Herren. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Erreicht das deutsche Quartett einen Podestplatz? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Biathlon: Staffel der Herren heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Angeführt von Sprint-Sieger Johannes Kühn starten die deutschen Biathleten ambitioniert in die Staffel. Zu den ganz großen Favoriten auf den Sieg zählen aber die Staffeln aus Norwegen und Frankreich. Doch vielleicht gelingt dem deutschen Quartett eine Überraschung! Die erste Staffel in dieser Saison gewann Norwegen vor Frankreich und Russland. Deutschland verpasste als Vierter knapp das Podest.

Vor Beginn: Der Wettbewerb geht um 11.45 Uhr los. Vier Athleten pro Nation treten an und laufen bei zwei Schießeinlagen jeweils 7,5 Kilometer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Biathlon-Staffel der Herren in Hochfilzen.

Biathlon: Staffel der Herren heute im live im TV und im Livestream

Die Staffel der Herren kann heute im Free-TV sowohl in der ARD als auch bei Eurosport verfolgt. Beide Sender bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Während der Livestream der ARD kostenlos ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an.

Mit einem DAZN-Abonnement kann dieser jedoch ohne zusätzliche Zahlungen genutzt werden. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die beide Eurosportsender für DAZN-Kunden auf der Plattform zugängig macht.

Das DAZN-Abo ist für entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zu bekommen.

