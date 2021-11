Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Herren in Lech heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem gestern die Damen dran waren, steht heute der Parallelslalom beim Weltcup in Lech der Parallelslalom der Männer an. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski Alpin, Parallelslalom der Herren in Lech: Datum, Uhrzeit, Infos

Jetzt nimmt die Wintersport-Saison 2021/22 so langsam richtig Fahrt auf! Drei Wochen nach dem Auftakt der Alpin-Wettbewerbe in Sölden findet am heutigen Sonntag, 14. November, der Parallelslalom der Herren im österreichischen Lech statt.

Die Qualifikation zum einzigen Parallelwettbewerb der Saison beginnt um 10 Uhr, die Finalläufe dann um 16 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Herren in Lech heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist der Parallelslalom der Herren heute auf Eurosport zu sehen. Der Privatsender zeigt die Entscheidung ab 16 Uhr. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Parallelslalom der Herren heute auch bei DAZN live verfolgen. Der Streamingdienst hat die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 - dort wird das Rennen gezeigt - und Eurosport2 dauerhaft im Programm.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird der heutige Parallelslalom der Herren nicht im Free-TV übertragen. Das ZDF bietet ab 15.55 Uhr aber einen kostenlosen Livestream mit Kommentator Michael Pfeffer an.

© getty Marco Odermatt aus der Schweiz gewann in Sölden das erste Saisonrennen.

Ski alpin, Übertragung: Parallelslalom der Herren in Lech heute im Liveticker

SPOX zeigt auch in diesem Winter ein großes Herz für den Wintersport und bietet zu fast allen Wettbewerben einen Liveticker an - so auch heute vom Parallelslalom der Herren in Lech.

Hier geht's zum Liveticker Parallelslalom der Herren.

Ski Alpin: Der Rennkalender 2021/22 im Überblick