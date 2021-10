Auf dem Gletscher in Sölden findet heute der erste Riesenslalom der Herren der Weltcup-Saison 2021/22 statt. Hier könnt Ihr den 1. und den 2. Lauf im Liveticker verfolgen.

In Sölden wird der erste Sieger des alpinen Ski-Winters gesucht. Wie schlagen sich die deutschen Fahrer um Stefan Luitz beim Weltcup-Auftakt? Hier tickern wir für Euch beide Läufe.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Sölden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alle Augen auf Odermatt

Marco Odermatt (Startnummer 7) kam im zurückliegenden Winter auf beeindruckende Art und Weise in der Weltspitze an und schaffte es im Riesenslalom nur einmal nicht unter die fünf Plätze. Die kleine und große Kristallkugel sind in diesem Jahr daher definitiv ein Thema für den 24-Jährigen. Ich will versuchen, gut in die Saison zu starten und locker zu bleiben, erzählte der Herausforderer von Alexis Pinturault pragmatisch. Mit Loic Meillard (3), Justin Murisier (10) und Gino Caviezel (13) werden darüber hinaus drei weitere Eidgenossen gute Podestchancen zugeschrieben. Daniele Sette (29), Cedric Noger (36), Daniel Yule (55) und Tangey Nef (66) komplettieren das Swiss-Team.

Vor Beginn: ÖSV-Team peilt Top-Resultate an

Nach zwei Podestplätze am Ende der vergangene Saison führt Stefan Brennsteiner (Startnummer 11) plötzlich die rot-weiß-rote Mannschaft an. Ich habe ganz gute Trainings gehabt, weiß aber mittlerweile mit meinen dreißig Jahren, wie das einzuordnen ist. Training ist Training und Rennen was anderes, sagte der Österreicher vorsichtig optimistisch. Auch der WM-Dritte Marco Schwarz (9) sowie Manuel Feller (16) wollen die vorderen Platzierungen angreifen. Es folgen zudem mit höheren Startnummern Roland Leitinger (19), Speed-Spezialist Matthias Mayer (31), Raphael Haaser (37), Patrick Feurstein (39), Dominik Raschner (41) und Lukas Feurstein (57).

Vor Beginn: DSV schickt ein Trio ins Rennen

Die Mannschaft des deutschen Skiverbandes wird beim Saisonauftakt am Rettenbachferner von Stefan Luitz (Startnummer 18) angeführt. Infolge eines eher schwachen Winters vollzog der 29-Jährige aus Bolsterlang im Sommer einen Materialwechsel und sieht sich auf dem richtigen Weg. Ich habe ein Setup gefunden, habe Kilometer gemacht und fühle mich wohl auf den Ski. Ich freue mich auf den Auftakt und möchte mit vollem Einsatz, Attacke und Selbstvertrauen gut Skifahren, erklärte Luitz. Alexander Schmid (17) fehlen nach einer Sehnenreizung im linken Knie noch einige Schneetage, dennoch stellt er sich in Sölden der Herausforderung. Julian Rauchfuss (43) vervollständigt das DSV-Team.

Vor Beginn: Großer Favoritenkreis schielt auf das Podest

Einen Favoriten auf den ersten Saisonsieg im Riesenslalom vorherzusagen scheint nahezu unmöglich zu sein, zu viele Athleten besitzen dafür das Potenzial. Als erstes ist in diesem Kreis der Franzose Alexis Pinturault zu nennen, der in der Vorsaison insgesamt vier Riesentorläufe sowie die kleine Kristallkugel gewann. Marco Odermatt aus der Schweiz ist in dieser Disziplin vom Podium ebenfalls fast nicht mehr wegzudenken. Dennoch sicherte mit einem weiteren Franzose Mathieu Faivre im Frühjahr ein ganz anderer Skiläufer den Weltmeistertitel im Riesenslalom. Auch Filip Zubcic, Loic Meillard, Stefan Brennsteiner, Zan Kranjec sowie Henrik Kristoffersen wird der Sprung nach ganz oben zugetraut.

Vor Beginn: Der Weg zu Olympia

Ein spezieller Winter steht bevor, denn im Februar klopfen die olympischen Wettbewerbe in Peking, auch wenn diese schon ziemlich kritisiert werden, an der Tür. Die erste traditionelle Standortbestimmung für das Großevent findet wie gewohnt am Rettenbachferner im österreichischen Sölden statt. Zwei Flachpassagen, sowohl ab dem Starthaus als auch unmittelbar vor der Ziellinie, rahmen einen kniffligen Steilhang samt einer Neigung von 65% ein.

Vor Beginn: Der Modus bleibt auch in dieser Saison gleich: Die 30 schnellsten Fahrer des ersten Laufs qualifizieren sich für den zweiten Lauf. In diesem fällt dann die Entscheidung. Dabei werden die Zeiten aus beiden Durchgängen addiert.

Vor Beginn: Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, der zweite wird um 13.30 Uhr gestartet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Sölden.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Sölden heute live im TV und Livestream

Den Riesenslalom der Herren in Sölden könnt Ihr heute live im Free-TV sehen. Während die ARD nur den zweiten Durchgang live zeigt, ist bei Eurosport das gesamte Event zu sehen.

Darüber hinaus stellt die ARD einen Livestream zum kompletten Wettkampf parat. Dieser ist kostenfrei.

Kostenpflichtig ist dieser bei Eurosport. Neben dem Eurosport Player könnt Ihr dafür aber auch DAZN abrufen. Dort werden ebenfalls die beiden Läufe im Livestream gezeigt.

