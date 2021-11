Bei UFC 268 kommt es in der Nacht auf Sonntag zum Titelkampf zwischen Kamaru Usman und Colby Covington. Wie Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Kamaru Usman vs. Colby Covington, UFC 268: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Es geht Schlag auf Schlag! Nur eine Woche nach UFC 268 findet in der Nacht von Samstag, 6. November, auf Sonntag, 7. November, mit UFC 268 das nächste hochkarätige Nummernevent statt. Austragungsort ist der in der ganzen Welt bekannte Madison Square Garden in New York (USA).

Die Zuschauer im sicherlich gut besuchten Garden und an den Endgeräten zuhause dürfen sich auf zwei Titelkämpfe freuen. Im Hauptkampf verteidigt Weltergewichts-Champion Kamaru Usman aus Nigeria den Titel gegen Colby Covington aus den USA. Usman und Covington trafen im Octagon bereits einmal aufeinander. Im Dezember 2019 besiegte Usman bei seiner ersten Titelverteidigung Covington im Rahmen von UFC 245 durch technischen K.o. in der fünften Runde. Jetzt nimmt Covington einen erneuten Anlauf zum Titel.

Im Co-Main-Event bekommt es Rose Namajunas, die Titelinhaberin im Strohgewicht, mit Zhang Weili zu tun. Auch hier handelt es sich um einen Rückkampf. Das letzte Aufeinandertreffen liegt noch nicht lange zurück. Im April diesen Jahres verteidigte die US-Amerikanerin Namajunas ihren Titel durch einen K.o. in der 1. Runde.

Die Kämpfe der Main Card beginnen um 3 Uhr deutscher Zeit, Usman und Covington werden gegen 5 Uhr um den Titel kämpfen. Beginn des gesamten Events ist um Mitternacht.

UFC 268: Die Kämpfe der Maincard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Weltergewicht Kamaru Usman (c) Colby Covington Strohgewicht der Frauen Rose Namajunas (c) Zhang Weili Leichtgewicht Justin Gaethje Michael Chandler Federgewicht Shane Burgos Billy Quarantillo Bantamgewicht Frankie Edgar Marlon Vera

UFC 268, Übertragung: Kamaru Usman vs. Colby Covington heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung von UFC 268 im Free-TV wird es nicht geben. Für die Übertragung ist DAZN im Besitz der Übertragungsrechte. Der Streamingdienst überträgt alle Kämpfe der Maincard ab 3 Uhr im Livestream.

Ihr habt die Wahl zwischen einer Übertragung mit deutschem Kommentar (Kommentator: Mark Bergmann, Experte: Andreas Kraniotakes) und einer Übertragung mit dem englischen Originalkommentar.

Kampfsport-Fans sind bei DAZN bestens aufgehoben. Neben den besten UFC-Events zeigt der Streamingdienst auch reichlich Box-Kämpfe. Doch auch für Fans anderer Sportarten hat DAZN allerlei zu bieten. Fußball der Spitzenklasse (Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Darts, Tennis, Handball, Radsport - all das und noch viel mehr gehört zum umfangreichen Programmangebot des "Netflix des Sports".

Ein DAZN-Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro, im Jahr fallen 149,99 Euro an.

Eine weitere Option UFC 268 live zu verfolgen ist der UFC Fightpass, der in mehreren Varianten erhältlich ist. Der Preis für ein Monatsabo beläuft sich auf 9,99 Euro, das Jahresabo kostet 85,99 Euro. Für UFC 268 wird zudem auch eine Premium-Lizenz angeboten, mit der ihr exklusive Einblicke in das Event gewinnen könnt. Hier bekommt Ihr weitere Informationen zum UFC Fightpass.

UFC 268: Kamaru Usman und Colby Covington im Vergleich