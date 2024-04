"Ich werde das nicht beantworten": Wie geht es mit LeBron James weiter?

© getty

LeBron James bereitet sich nun auf Olympia vor

"Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nicht nachgedacht", versicherte James. "Mir geht es jetzt erst einmal um meine Familie und in ein paar Monaten muss ich dann nach Las Vegas für das Trainingslager." Dann wird sich LeBron auf seine vierten Olympischen Spiele vorbereiten, der Lakers-Star steht im Aufgebot für Team USA und will dabei helfen, dass die US-Amerikaner die fünfte Goldmedaille am Stück holen und die Schmach von der vergangenen Weltmeisterschaft ausmerzen, als Team USA im Halbfinale am späteren Weltmeister Deutschland scheiterte und letztlich nur Vierter wurde.

Allerdings musste James der langen Saison auch Tribut zollen. Der bald 40-Jährige hatte vor allem in der zweiten Saisonhälfte mit hartnäckigen Knöchelproblemen zu kämpfen und stand vor fast jeder Partie auf dem Injury Report der Lakers. Dennoch absolvierte James 71 Partien - so viele wie zuletzt in seiner letzten Saison für die Cleveland Cavaliers (damals alle 82) -, dabei legte LeBron durchschnittlich 25,7 Punkte, 7,3 Rebounds sowie 8,3 Assists auf.

Womöglich wird man nun länger nichts von James hören, da die Lakers nach der Pleite eine ungewöhnliche Maßnahme trafen und die traditionellen Abschluss-PKs, die meist ein, zwei Tage nach einem Playoff-Aus angesetzt werden, direkt nach der Partie durchführten.