UFC: Wann ist der nächste Kampf? Live-Übertragung und Co.

In der UFC stehen in den kommenden Wochen und Monaten einige interessante Kämpfe an. SPOX verrät Euch, wer gegen wen kämpft und wo Ihr die Events im TV und Livestream sehen könnt.

Mit Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov hat die UFC zwei große Stars in ihren eigenen Reihen. Doch was passiert noch in der UFC? Hier seht Ihr die nächsten angesetzten Kämpfe:

UFC: Wann ist der nächste Kampf?

Die nächste UFC Fight Night werden in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar Alistair Overeem und Alexander Volkov bestreiten. Die beiden Schwergewichts-Veteranen wollen noch einmal angreifen. Bei einem Sieg könnten der Gewinner auf den Gewinner der Fight Night zwischen Curtis Blaydes und Derrick Lewis treffen.

UFC: Die nächsten Kämpfe im Überblick

Die UFC hat folgende Events für die nächsten Wochen und Monate angesetzt:

Datum (deutscher Zeit) Bezeichnung Main Event 7. Februar Fight Night Alistair Overeem - Alexander Volkov 14. Februar UFC 258 Kameru Usman - Gilbert Burns 21. Februar Fight Night Curtis Blaydes - Derrick Lewis 28. Februar Fight Night Jairzinho Rozenstruik - Ciryl Gane 7. März UFC 259 Jan Blachowicz - Israel Adesanya 14. März Fight Night Leon Edwards - Khamzat Chimaev 21. März Fight Night Derek Brunson - Kevin Holland (noch nicht offiziell) 28. März UFC 260 Stipe Miocic - Francis Ngannou

UFC: Kämpfe im TV und Livestream verfolgen

Um die Kämpfe der bedeutendsten MMA-Organisation live sehen zu können, braucht Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Der Sportstreamingdienst überträgt alle Main Cards der Events. Und das sogar mit einer weiteren Option für Euch: Ihr könnt zwischen einer deutschen und der originalen Tonspur wählen.

DAZN ist für Neukunden in den ersten 30 Tagen kostenlos. In diesem Zeitraum könnt Ihr das gesamte DAZN-Angebot testen und uneingeschränkt nutzen. Neben der UFC überträgt DAZN auch ausgewählte Bellator-Events, einer weiteren MMA-Organisation. Zudem gibt es reichlich Box-Kämpfe, unter anderem Anthony Joshua und Canelo Alvarez, auf DAZN zu sehen.

Neben dem umfangreichen Kampfsport-Programm hat sich DAZN die Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, NBA, NFL, MLS, MLB, NHL, Darts, Motorsport, Handball und vielem mehr gesichert.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr mit dem DAZN-Abo auf die Eurosport-Channel zurückgreifen. Dort seht Ihr unter anderem Wintersport, Grand-Slam-Tennis, die Tour de France und sogar die Olympischen Spiele.

Das DAZN-Abo kostet nach dem Probemonat 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat!

© getty

UFC: Das aktuelle Pound-for-Pound-Ranking

So sieht das aktuelle Pound-for-Pound-Ranking der UFC aus: