Conor McGregor steigt heute ein drittes Mal gegen Dustin Poirier ins Octagon. Damit Ihr den Hauptkampf von UFC 264 nicht verpasst, zeigen wir Euch in diesem Artikel, um wie viel Uhr das Spektakel losgeht.

Jetzt den Gratismonat von DAZN sichern und damit Conor McGregor gegen Dustin Poirier III live sehen.

Die UFC hat heute ein Megaevent im Angebot. Der ehemalige Federgewichts- und Leichtgewichtschampion Conor McGregor lässt bei UFC 264 wieder die Fäuste fliegen. Sein Gegner ist dabei ein für ihn bereits bekanntes Gesicht.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen in 2014 und dem Rückkampf im vergangenen Januar steht dem Iren bereits zum dritten Mal der Amerikaner Dustin Poirier gegenüber. Beide entschieden jeweils einen Kampf für sich. Im dritten Kampf soll nun der Sieger dieser Trilogie entschieden werden.

© getty Conor McGregors letzter UFC-Sieg liegt bereits eineinhalb Jahre zurück.

UFC 264: Um wie viel Uhr beginnt heute der Kampf von Conor McGregor?

McGregor gegen Poirier III wurde dafür als Hauptkampf von UFC 264 gesetzt. Das Spektakel geht in der Nacht von heute auf morgen in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, über die Bühne.

Die Maincard beginnt dabei am Sonntag (11. Juli) um 4 Uhr deutscher Zeit, McGregor gegen Poirier III wird voraussichtlich um 6 Uhr losgehen.

UFC 264: Conor McGregor vs Dustin Poirier III live im TV und Livestream

Als das "MMA-Zuhause" in Deutschland liefert Euch wie üblich DAZN die Livebilder. Die Maincard könnt Ihr dabei ab 4 Uhr mit deutschen oder mit den amerikanischen Original-Kommentatoren schauen.

Der Streamingdienst besitzt in der kommenden Saison im Fußballbereich unter anderem auch Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga oder Champions League. Bei DAZN seht Ihr zudem auch die US-Sportarten (NHL, MBL, NFL, NBA), Radsport, Darts, Tennis und vieles mehr im Livestream.

Für das Abonnement zahlt Ihr entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Falls Ihr noch nicht Kunden seid, dürft Ihr "das Netflix des Sports" vorher 30 Tage lang testen.

"Ich bin die fette Katze": Conor McGregors beste Sprüche © getty 1/24 Er ist laut, er ist derb, er ist unfassbar selbstbewusst - und er geht gern unter die Gürtellinie. Conor McGregor kämpft in der Nacht auf Sonntag in der UFC zum dritten Mal gegen Dustin Poirier (live auf DAZN). Das sind seine besten Sprüche. © getty 2/24 "Ich werde diesem Spiel am 10. Juli ein neues Arschloch verpassen. Der Mac ist zurück in Sin City! Volles Haus!" (McGregor bei der Bekanntgabe des dritten Kampfes mit Dustin Poirier in Las Vegas) © imago images 3/24 "Bin ich der hungrige Löwe, der ich einmal war? Vielleicht nicht. Es ist sicherlich anders, aber ich bin jetzt die fette Katze. Ich bin die fette Katze, die alle Fäden in der Hand hält, und das ist noch gefährlicher!" (McGregor im Juli 2021 bei ESPN) © imago images 4/24 "Ich werde dir den Kopf einschlagen und vom Hals reißen!“ (McGregor auf der Pressekonferenz vor dem dritten Fight gegen Poirier). © getty 5/24 "Ihr habt verdammt noch mal recht, dass ich Kohle machen will. Wir kämpfen schließlich um Geld. Ich will hier reich werden, und zwar schnell. Und dann bin ich auch wieder weg." (September 2014, Interview mit Setanta Sports) © getty 6/24 "Es gibt zwei Dinge, die ich wirklich gerne mache: Leuten den Hintern versohlen und gut aussehen. Im Moment mache ich das eine, am Samstagabend das andere." (August 2013, vor seinem Kampf gegen Max Holloway) © getty 7/24 "Ich mache dich reich, ich ändere dein armseliges Leben. Wenn du gegen mich kämpfen darfst, rufst du deine Frau an: 'Baby, wir haben es geschafft, wir sind reich, Baby. Conor McGregor hat uns reicht gemacht. Hol die roten Höschen raus.'" © getty 8/24 "Die Motivation soll schwinden, wenn man reich ist. Aber ich habe einen narrensicheren Plan: Gib einfach jeden Penny aus. Hau auf den Putz, damit du bis zu deinem nächsten Fight wieder pleite bist. So bleibst du hungrig wie eh und je." © getty 9/24 "Ich schere mich nur um das Gewicht meiner Schecks - und meine Schecks sind immer Superschwergewichtler." (Februar 2016, vor seinem Kampf gegen Nate Diaz bei UFC 196) © getty 10/24 "Wir sind nicht nur hier, um mitzumachen, wir sind hier, um zu übernehmen." (McGregor nach seinem Sieg über Diego Brandao in Dublin 2014) © getty 11/24 "Ich werde sein Gesicht neu arrangieren. Seine Frau und seine Kinder werden ihn nicht wiedererkennen. Du wirst nie wieder derselbe sein. Deine Kinder werden dich anflehen: Daddy, mach das bitte nicht nochmal." (Über Eddie Alvarez, vor UFC 205) © getty 12/24 "Trash Talk? Das ist ein amerikanischer Ausdruck, der mich zum Lachen bringt. Ich sage einfach nur die Wahrheit. Ich bin Ire." (2015, Interview mit Esquire) © getty 13/24 "Es gibt nur einen Conor McGregor! Zlatan Ibrahimovic versucht, der Conor McGregor des Fußballs zu sein – viel Glück dabei. " (Über Ibrahimovics Aussage, McGregor sei der "Zlatan der MMA") © getty 14/24 "Fußball ist was für Pussys. " (2013, Twitter) © getty 15/24 "Jesus und ich kommen klar. Ich komme mit allen Göttern klar. Götter erkennen andere Götter an." (Januar 2016, als Rafael dos Anjos ein Duell gegen McGregor verletzungsbedingt absagte) © YouTube UFC 16/24 "Wer zum Teufel ist der Typ?" (McGregor 2016 über UFC-Kämpfer Jeremy Stephens) © getty 17/24 "Das sind gestörte Weicheier, wenn man mich fragt. Respekt an Brock Lesnar, er hat in der UFC gekämpft, aber dann war er gedopt bis zum Abwinken. Wie kann ich sowas respektieren?" (Über die WWE) © getty 18/24 "In einer früheren Zeit wäre ich auf einem Pferd in seine Favela eingefallen und hätte alle getötet, die nicht arbeiten können. Aber heute gehen die Uhren anders, deshalb werde ich ihn stattdessen verprügeln." (Über Jose Aldo vor UFC 189) © getty 19/24 "Ob ich gegen Floyd Mayweather antreten würde? Naja, wer würde nicht gerne für 180 Millionen Dollar im Ring herumtänzeln?" © getty 20/24 "Vielleicht schafft er zwei Runden, schließlich darf ich seinen Kopf diesmal nicht in die Matte dreschen und er bekommt zehn Sekunden, um sich aufzurappeln. Aber das war's auch schon." (Vor seinem Boxkampf gegen Floyd Mayweather) © getty 21/24 "Es liegt in der Natur des Dagestaners, davonzulaufen. Das weiß jeder Russe, das weiß jeder Tschetschene. Sie laufen davon und verkriechen sich." (Über Khabib Nurmagomedov) © getty 22/24 "Hab keine Angst vor dem Rückkampf, du kleine wuselige Ratte. Du wirst das machen, was dir gesagt wird. So wie immer." (Twitter, 2019 zu Khabib Nurmagomedov) © getty 23/24 "Ich bin nicht unfehlbar. Aber mit einer guten Mütze Schlaf und einem vollen Bauch bin ich verdammt nah dran." (Vor UFC 246 gegenüber ESPN) © getty 24/24 "Ich habe mich über alle UFC-Kämpfer lustig gemacht. Aus tiefstem Herzen möchte ich diese Chance nutzen und mich entschuldigen, bei … absolut niemandem!" (November 2016, McGregor wird erster UFC-Champ in zwei Gewichtsklassen)

UFC 264: Conor McGregor vs Dustin Poirier III im Liveticker

Ihr besitzt kein DAZN-Abo, wollt den Kampf aber auf keinen Fall verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei! Dort versorgen wir Euch mit einem Liveticker, der alle fünf Kämpfe der Maincard beinhaltet.

UFC 264: Die Fight Card im Überblick

Sean O'Malley und Kris Moutinho eröffnen mit einem Kampf in der Bantamgewicht-Division die Maincard. Bevor McGregor und Poirier jedoch loslegen, treffen Gilbert Burns und Stephen Thompson im Co-Hauptkampf aufeinander.