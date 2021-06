UFC: Verrückte Szene! Terrance McKinney verletzt sich bei Jubel nach 7-Sekunden-Sieg

Terrance McKinney legte bei seinem UFC-Debüt einen denkwürdigen Auftritt hin. Zunächst besiegte der 26-Jährige Matt Frevola nach nur sieben Sekunden, danach verletzte er sich allerdings beim Jubel.

In den Vorkämpfen bei UFC 263 hatte er Frevola mit einer Reihe an Schlägen ausgeknockt. Damit ist es der viertschnellste TKO in der UFC-Geschichte. Laut ABC sei es sogar der zweitschnellste TKO der Geschichte, da die anderen Siege ebenfalls nach sieben Sekunden erfolgten. Lediglich Jorge Masivdals Erfolg über Ben Askren ist mit fünf Sekunden schneller gewesen.

Nach dem Kampf schien sich McKinney allerdings ernsthaft am Knie verletzt zu haben. McKinney wollte auf den Käfig klettern, rutschte allerdings ab und landete unglücklich auf dem Boden. In der Folge musste er auf einen Hocker gesetzt werden, da er nicht mehr stehen konnte.

McKinney hatte erst vor acht Tagen in der Nachwuchsliga LFA einen Kampf gewonnen und danach seinen UFC-Vertrag unterschrieben. Die Story passt also gut zu seiner verrückten Geschichte, die 2019 seinen traurigen Höhepunkt fand. Nachdem er betrunken war und LSD genommen hatte, musste McKinney zweimal wiederbelebt werden. Nach seiner Genesung schwor er, sein Leben umzukrempeln, um anderen als Beispiel zu dienen.