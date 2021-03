Heute ist es soweit! Es findet der langersehene Rückkampf zwischen Champion Stipe Miocic und Herausforderer Francis Ngannou als Hauptkampf im Rahmen von UFC 260 statt. Wie Ihr die beiden Schwergewichte und die anderen Kämpfer der Maincard heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN die Hauptkämpfe von UFC 260 live und in voller Länge schauen!

UFC 260 - Miocic vs. Ngannou: Die wichtigsten Infos

UFC 260 steigt in der Nacht von heute auf morgen. Die Hauptkämpfe starten um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Sonntag, den 28. März. Gekämpft wird im UFC Apex in Enterprise, Nevada.

Im finalen Kampf des Events treffen Titelträger Stipe Miocic und Francis Ngannou in einem Schwergewichts-Showdown aufeinander. Die beiden standen sich 2018 bereits im Hauptkampf von UFC 220 gegenüber. Miocic entschied damals den Kampf nach einer actionreichen ersten Runde am Ende doch klar für sich via einstimmiger Entscheidung (50-44, 50-44, 50-44).

Ebenfalls heute im Einsatz sind unter anderem auch der ehemalige Weltergewichts-Champion Tyron Woodley und der gebürtige Deutsche Abu Azaitar, Bruder von UFC-Kämpfer Ottoman Azaitar.

© getty Im ersten Kampf siegte der jetzige Champion Stipe Miocic.

UFC 260 - Miocic vs. Ngannou: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Duell Main Card Schwergewicht Stipe Miocic (C) - Francis Ngannou Weltergewicht Tyron Woodley - Vicente Luque Bantamgewicht Sean O'Malley - Thomas Almeida Fliegengewicht (F) Gillian Robertson - Miranda Maverick Leichtgewicht Jamie Mullarkey - Khama Worthy Prelims Halbschwergewicht Alonzo Menifield - Fabio Cherant Weltergewicht Jared Gordon - Abubakar Nurmagomedov Halbschwergewicht Modestas Bukauskas - Michal Olekiejczuk Federgewicht Shane Young - Omar Morales Early Prelims Mittelgewicht Marc-Andre Barriault - Abu Azaitar

UFC 260: Miocic - Ngannou heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es einen Anbieter, der die Hauptkämpfe heute live und in voller Länge überträgt - DAZN. Pünktlich zum Start der Maincard um 4 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Übertragung. Wie üblich habt Ihr auch bei UFC 260 die Möglichkeit, zwischen den deutschen und den Original-Kommentatoren zu entscheiden.

Neben UFC-Livestreams bietet DAZN unter anderem auch Fußball auf höchstem Niveau an. Freunde des runden Leders finden Spiele der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga und Primera Division auf der Plattform vor.

Aber auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Wintersport, Radsport, WWE, Motorsport, Darts, Handball, Tennis und vieles mehr hat das "Netflix des Sports" im Angebot.

Für 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Neu-Kunden haben zuvor die Chance, 30 Tage lang das Angebot gratis zu testen, um dann später entscheiden zu können, ob sie DAZN weiterhin nutzen möchten.

UFC 260: Miocic - Ngannou heute im Liveticker

Ab 4 Uhr könnt Ihr alle Kämpfe der Main Card auch im SPOX-Liveticker verfolgen!

UFC 260: Miocic und Ngannou im Head-to-head-Vergleich