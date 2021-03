UFC 260: Stipe Miocic - Francis Ngannou heute im Liveticker

Im Hauptkampf von UFC 260 treffen heute die Schwergewichte Stipe Miocic und Francis Ngannou zum zweiten Mal aufeinander. Wird Champion Miocic auch dieses Mal seine Arme in die Höhe reißen oder schnappt sich Ngannou endlich den Gürtel? Den Kampfverlauf könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Du willst Miocic gegen Ngannou 2 live sehen? Jetzt DAZN-Probemonat sichern!

UFC 260: Miocic - Ngannou heute im Liveticker

Vor Beginn:

Es ist nicht das erste Mal, dass Miocic und Ngannou aufeinandertreffen. Bei UFC 220 standen sich die beiden schon mal gegenüber. Nach einer eher ausgeglichenen ersten Runde wurde der Amerikaner dank seiner Ringer-Fähigkeiten stets dominanter, so dass die Ringrichter nach 25 Minuten Action einstimmig für einen Miocic-Sieg stimmten. Der Mann mit den meisten Titelverteidigungen in der Schwergewichtsklasse (3) fügte dem Kameruner mit diesem Kampf die erste Niederlage in der UFC zu.

Vor Beginn:

Miocic vs. Ngannou 2 findet in der Nacht von heute auf morgen Sonntag statt. Die Hauptkämpfe starten um 4 Uhr. Den Hauptkampf gibt es dann etwa um 6.30 Uhr. Gekämpft wird im UFC Apex in Las Vegas, Nevada.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Rückkampf zwischen Schwergewichts-Champion Stipe Miocic und Herausforderer Francis Ngannou.

UFC 260: Miocic - Ngannou im TV und Livestream

Wer in Deutschland UFC-Events live mitverfolgen möchte, braucht einen Zugang zu DAZN. So ist es auch für Miocic vs. Ngannou 2. Pünktlich um 4 Uhr beginnt die Übertragung. Ihr habt auch heute wieder die Wahl zwischen den deutschen und den amerikanischen Kommentatoren.

Ihr seid Fans mehrerer Sportarten? Dann ist DAZN der perfekte Anbieter für Euch. Kein anderer Streamingdienst hat nämlich so eine breite Palette an Sportarten im Angebot. Bei DAZN seht Ihr neben der UFC auch haufenweise Fußball, US-Sport, Wintersport, Handball, Rugby, Tennis, Darts, Wrestling, Boxen, Radsport und Motorsport.

Jetzt den Probemonat sichern, um DAZN einen Monat lang gratis zu nutzen, ehe für das Abo im Monat 11,99 Euro und für das Jahr 119,99 Euro anfallen.

UFC 260: Die Fightcard im Überblick