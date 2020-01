UFC - Fünf Fragen zum erfolgreichen Comeback von Conor McGregor: Wie geht es jetzt weiter?

UFC-Superstar Conor McGregor hat nach langer Pause ein glanzvolles Comeback hingelegt. In Las Vegas bezwang der 31 Jahre alte Ire Donald "Cowboy" Cerrone per TKO in nur 40 Sekunden. Was bedeutet der beeindruckende Sieg für die beiden Fighter und die UFC? Kommt es für "The Notorious" nun zum Rückkampf gegen Khabib Nurmagomedov - oder steigt er doch wieder in den Boxring? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

1. Was ist passiert?

Stolze 1.163 Tage war sein letzter Sieg in der UFC schon her, als Conor McGregor Samstagnacht in Las Vegas ins Octagon stieg. Seitdem hatte er nur zweimal gekämpft - und zweimal verloren: Da war zum einen der Boxkampf gegen Ex-Champion Floyd Mayweather (Niederlage durch TKO) und zum anderen die Pleite im Lightweight-Titelkampf gegen Khabib Nurmagomedov (Aufgabe in der vierten Runde).

Hinter der Form von McGregor stand also ein dickes Fragezeichen, auch wenn sein Gegner, der 36 Jahre alte "Cowboy" Cerrone, nicht (mehr) zu den Allerbesten seines Fachs gehört. Im einer für ihn neuen Gewichtsklasse (Weltergewicht, bis 171 Pfund) ließ der Ire jedoch keine Zweifel daran, dass er die Zuschauer immer noch begeistern kann: Nachdem ein erster wilder Schwinger mit seiner gefürchteten Linken nicht im Ziel gelandet war, verpasste er Cerrone im Clinch mehrere brutale Stöße mit der linken Schulter ins Gesicht, dessen Nase fing sofort an zu bluten.

Conor McGregor: Die besten Sprüche des UFC-Stars © getty 1/19 Er ist laut, er ist derb, er ist unfassbar selbstbewusst - und er geht gern unter die Gürtellinie. Nach über einem Jahr Pause feiert Conor McGregor in der Nacht auf Sonntag sein Comeback in der UFC (live auf DAZN). Das sind seine besten Sprüche. © getty 2/19 "Ihr habt verdammt noch mal recht, dass ich Kohle machen will. Wir kämpfen schließlich um Geld. Ich will hier reich werden, und zwar schnell. Und dann bin ich auch wieder weg." (September 2014, Interview mit Setanta Sports) © getty 3/19 "Es gibt zwei Dinge, die ich wirklich gerne mache: Leuten den Hintern versohlen und gut aussehen. Im Moment mache ich das eine, am Samstagabend das andere." (August 2013, vor seinem Kampf gegen Max Holloway) © getty 4/19 "Ich mache dich reich, ich ändere dein armseliges Leben. Wenn du gegen mich kämpfen darfst, rufst du deine Frau an: 'Baby, wir haben es geschafft, wir sind reich, Baby. Conor McGregor hat uns reicht gemacht. Hol die roten Höschen raus.'" © getty 5/19 "Die Motivation soll schwinden, wenn man reich ist. Aber ich habe einen narrensicheren Plan: Gib einfach jeden Penny aus. Hau auf den Putz, damit du bis zu deinem nächsten Fight wieder pleite bist. So bleibst du hungrig wie eh und je." © getty 6/19 "Ich schere mich nur um das Gewicht meiner Schecks - und meine Schecks sind immer Superschwergewichtler." (Februar 2016, vor seinem Kampf gegen Nate Diaz bei UFC 196) © getty 7/19 "Ich werde sein Gesicht neu arrangieren. Seine Frau und seine Kinder werden ihn nicht wiedererkennen. Du wirst nie wieder derselbe sein. Deine Kinder werden dich anflehen: Daddy, mach das bitte nicht nochmal." (Über Eddie Alvarez, vor UFC 205) © getty 8/19 "Trash Talk? Das ist ein amerikanischer Ausdruck, der mich zum Lachen bringt. Ich sage einfach nur die Wahrheit. Ich bin Ire." (2015, Interview mit Esquire) © getty 9/19 "Es gibt nur einen Conor McGregor! Zlatan Ibrahimovic versucht, der Conor McGregor des Fußballs zu sein – viel Glück dabei. " (Über Ibrahimovics Aussage, McGregor sei der "Zlatan der MMA") © getty 10/19 "Fußball ist was für Pussys. " (2013, Twitter) © getty 11/19 "Jesus und ich kommen klar. Ich komme mit allen Göttern klar. Götter erkennen andere Götter an." © getty 12/19 "Das sind gestörte Weicheier, wenn man mich fragt. Respekt an Brock Lesnar, er hat in der UFC gekämpft, aber dann war er gedopt bis zum Abwinken. Wie kann ich sowas respektieren?" (Über die WWE) © getty 13/19 "In einer früheren Zeit wäre ich auf einem Pferd in seine Favela eingefallen und hätte alle getötet, die nicht arbeiten können. Aber heute gehen die Uhren anders, deshalb werde ich ihn stattdessen verprügeln." (Über Jose Aldo vor UFC 189) © getty 14/19 "Ob ich gegen Floyd Mayweather antreten würde? Naja, wer würde nicht gerne für 180 Millionen Dollar im Ring herumtänzeln?" © getty 15/19 "Vielleicht schafft er zwei Runden, schließlich darf ich seinen Kopf diesmal nicht in die Matte dreschen und er bekommt zehn Sekunden, um sich aufzurappeln. Aber das war's auch schon." (Vor seinem Boxkampf gegen Floyd Mayweather) © getty 16/19 "Es liegt in der Natur des Dagestaners, davonzulaufen. Das weiß jeder Russe, das weiß jeder Tschetschene. Sie laufen davon und verkriechen sich." (Über Khabib Nurmagomedov) © getty 17/19 "Hab keine Angst vor dem Rückkampf, du kleine wuselige Ratte. Du wirst das machen, was dir gesagt wird. So wie immer." (Twitter, 2019 zu Khabib Nurmagomedov) © getty 18/19 "Ich bin nicht unfehlbar. Aber mit einer guten Mütze Schlaf und einem vollen Bauch bin ich verdammt nah dran." (Vor UFC 246 gegenüber ESPN) © getty 19/19 "Ich habe mich über alle UFC-Kämpfer lustig gemacht. Aus tiefstem Herzen möchte ich diese Chance nutzen und mich entschuldigen, bei … absolut niemandem!" (November 2016, McGregor wird erster UFC-Champ in zwei Gewichtsklassen)

Kaum hatten sich die beiden Kämpfer getrennt, landete McGregor einen linken Head Kick voll am Kiefer seines Gegners, der angeschlagen taumelte und nach mehreren Treffern zum Kopf schließlich zu Boden ging. McGregor hatte keine Probleme, den Kampf am Boden zu beenden, Cerrone war nicht mehr wirklich fähig, sich zu verteidigen. Herb Dean beendete das Duell - Technischer K.o. nach genau 40 Sekunden.

Für McGregor (22-4-0) war es der zweitschnellste UFC-Sieg seiner Karriere: Im Dezember 2015 hatte er Jose Aldo nach nur 13 Sekunden ausgeknockt. Er landete in 40 Sekunden insgesamt 19 schwere Treffer, Cerrone (36-13-0-1) keinen einzigen.